Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión por fraude financiero

La empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, conocida internacionalmente por su rol como copropietaria de la Organización Miss Universo y fundadora de JKN Global Group, fue condenada a dos años de prisión sin posibilidad de suspensión por un tribunal penal en Bangkok, Tailandia, tras ser hallada culpable del delito de fraude financiero en un caso relacionado con la venta de bonos corporativos.

FOTOGRAFÍA: AP

¿Qué ocurrió en el caso de la copropietaria de Miss Universo?

Un tribunal del distrito de Kwaeng Sur en Bangkok declaró culpable a Jakrajutatip por presentar información falsa y ocultar datos clave a un inversionista, con el objetivo de que adquiriera bonos corporativos de su empresa JKN Global Group Plc, pese a conocer las dificultades financieras de la compañía.

La denuncia fue presentada originalmente en 2023 por Raveewat Maschamadol, quien señaló que fue inducido a invertir en bonos por un monto aproximado de 30 millones de baht (cerca de 900 mil dólares), según los documentos judiciales.

FOTOGRAFÍA: @annejkn.official

Situación legal actual: orden de arresto y ausencia en audiencias

De acuerdo con el periódico Bangkok Post, Jakrajutatip no se presentó ante el tribunal el día de la audiencia final (realizada el 26 de diciembre de 2025), motivo por el cual la sentencia se dictó en ausencia y las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra. Hasta el momento no se ha confirmado su detención, y permanece considerada prófuga de la justicia.

Además de la pena de prisión, JKN Global Group fue multada con 40 mil bahts (aproximadamente 1 200 dólares) por su participación en el esquema fraudulento.

FOTOGRAFÍA: @annejkn.official

Contexto adicional del caso y su impacto

La sentencia contra Anne Jakrajutatip llega en un momento complejo para la Organización Miss Universo, que enfrenta diversas controversias legales y administrativas tras un año turbulento.

Jakrajutatip ganó notoriedad internacional en 2022 al adquirir la Organización Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en liderar el certamen global. Más adelante, aunque vendió parte de su participación, mantuvo el rol de copropietaria.

FOTOGRAFÍA: AP