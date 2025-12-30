Nuevos libros de la SEP: estos serán los dos materiales obligatorios para primaria y secundaria en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, a partir del ciclo escolar 2026, integrará dos nuevos libros de texto obligatorios en los niveles de primaria y secundaria, con el objetivo de reforzar habilidades fundamentales de lectura, escritura y matemáticas en todo el país.

A partir de 2026, los alumnos de primaria y secundaria trabajarán con dos nuevos libros obligatorios. / iStock

¿Qué libros se agregarán y por qué son importantes?

La SEP tiene proyectado extender el uso de dos materiales educativos que actualmente se emplean solo en primeros grados de primaria para que acompañen a los alumnos durante toda la educación básica. Estos son:

“Múltiples Lenguajes. Trazos y Palabras” : enfocado en la lectoescritura desde el reconocimiento de letras hasta comprensión de textos.

: enfocado en la lectoescritura desde el reconocimiento de letras hasta comprensión de textos. “Múltiples Lenguajes. Trazos y Números”: centrado en nociones matemáticas básicas y razonamiento lógico desde edades tempranas.

Estos libros están diseñados con un enfoque práctico y progresivo, que busca consolidar habilidades esenciales que los estudiantes necesitan para todas las materias durante su trayectoria escolar.

Los nuevos libros que llegarán en 2026. / Conaliteg

¿Cómo se relaciona esta medida con la Nueva Escuela Mexicana?

La Nueva Escuela Mexicana es el modelo educativo vigente en México que apuesta por un aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias integrales, más allá de la memorización. En este contexto, los nuevos libros no solo complementan el currículo, sino que se convierten en herramientas pedagógicas activas que acompañan al estudiante en su proceso de aprendizaje.

La SEP ha señalado que estos no sustituirán los libros actuales, sino que se integrarán dentro del plan educativo nacional para reforzar habilidades de lectura, escritura y matemáticas en todos los grados de primaria y secundaria.

Los nuevos libros no sustituirán los actuales, sino que complementarán el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana. / iStock

¿Cuándo entrarán en vigor y cómo será su implementación?

La ampliación de los libros se proyecta para el ciclo escolar 2026. Durante el periodo previo, se trabajará en el desarrollo, ajuste y adaptación de los contenidos para cubrir las necesidades de cada nivel educativo, desde primaria hasta secundaria.

La implementación será gradual y articulada con los objetivos generales del currículo vigente, buscando asegurar que los materiales cumplan su función pedagógica sin cambios improvisados en las aulas.