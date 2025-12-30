¿Cuánto deben pagarte si trabajas en Año Nuevo? Esto establece la Ley Federal del Trabajo

El Año Nuevo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo, también tiene implicaciones laborales importantes para quienes deben presentarse a trabajar el 1 de enero. En México, esta fecha está contemplada dentro de los días de descanso obligatorio, por lo que la ley establece reglas claras sobre cómo debe pagarse el trabajo realizado ese día.

El 1 de enero es considerado día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay

La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que las personas trabajadoras que presten sus servicios durante un día festivo oficial deben recibir una remuneración adicional, con el objetivo de compensar que no hayan podido gozar de su descanso.

¿El 1 de enero es día festivo obligatorio en México?

Sí. El artículo 74 de la LFT establece que el 1 de enero es un día de descanso obligatorio en todo el país. Esto significa que, por regla general, los trabajadores no están obligados a laborar en esa fecha, salvo que la naturaleza de sus funciones lo requiera.

En casos donde el trabajador y el empleador acuerdan que se labore ese día, la ley protege al empleado garantizando un pago superior al salario diario normal.

Las personas que laboren en Año Nuevo tienen derecho a recibir un pago adicional por ley./ Pixabay

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 1 de enero?

La legislación laboral establece que, si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, debe recibir su salario diario normal, más un salario doble adicional por el servicio prestado. En términos prácticos, esto equivale a recibir un pago triple por ese día.

Es decir, además del sueldo que corresponde por la jornada ordinaria, el patrón debe pagar dos veces más como compensación por haber laborado en un día festivo oficial.

La Ley Federal del Trabajo establece que trabajar en día festivo debe pagarse con salario triple./ Pixabay

Este derecho aplica independientemente del tipo de contratación, siempre que exista una relación laboral formal. En caso de que el pago no se realice conforme a la ley, el trabajador puede solicitar asesoría ante instancias como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Las autoridades laborales recomiendan a los empleados verificar su recibo de nómina y, ante cualquier duda o irregularidad, informarse sobre sus derechos para evitar abusos durante los días festivos.

Conocer lo que marca la ley permite a las personas trabajadoras tomar decisiones informadas y exigir un trato justo, especialmente en fechas como el Año Nuevo, cuando muchos sectores continúan operando pese al descanso obligatorio.