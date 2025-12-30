The Economist adelanta sus predicciones globales para 2026: economía, política y tecnología en la mira

La revista británica The Economist dio a conocer su tradicional análisis de predicciones globales, en el que plantea los principales retos y tendencias que podrían definir el panorama internacional durante 2026, en ámbitos como la economía, la política, la geopolítica y la tecnología.

El reporte, elaborado por su equipo editorial y especialistas, ofrece una visión prospectiva basada en datos actuales, decisiones políticas en curso y dinámicas globales que ya muestran señales claras de impacto a mediano plazo.

The Economist presentó su análisis anual con las principales predicciones globales rumbo a 2026./ Pixabay

Uno de los ejes centrales del análisis es la incertidumbre económica, marcada por el crecimiento desigual entre regiones, la persistencia de presiones inflacionarias en algunos países y los ajustes que deberán realizar los bancos centrales tras años de políticas monetarias restrictivas.

¿Qué anticipa The Economist para la economía mundial en 2026?

De acuerdo con el informe, la economía global enfrentará un periodo de desaceleración moderada, aunque con diferencias importantes entre economías desarrolladas y emergentes. Mientras algunas regiones podrían mostrar signos de recuperación, otras seguirán lidiando con altos niveles de deuda y menor crecimiento.

El informe advierte un escenario de incertidumbre económica y reacomodos políticos a nivel mundial./ Pixabay

The Economist advierte que el comercio internacional continuará condicionado por tensiones geopolíticas, cadenas de suministro más regionalizadas y un mayor proteccionismo en sectores estratégicos como la energía, los semiconductores y la tecnología.

Además, el mercado laboral experimentará transformaciones profundas, impulsadas tanto por la automatización como por cambios demográficos, lo que obligará a gobiernos y empresas a replantear políticas de empleo y capacitación.

¿Cómo cambiará la política y la tecnología a nivel global?

En el terreno político, la publicación anticipa un año clave para la estabilidad internacional, con elecciones relevantes en distintas regiones y el fortalecimiento de discursos nacionalistas en algunos países. Estos procesos podrían redefinir alianzas y modificar el equilibrio de poder global.

La tecnología y la inteligencia artificial tendrán un papel central en los cambios globales de 2026./ Pixabay

En paralelo, la tecnología seguirá ganando protagonismo. La inteligencia artificial, la automatización y el uso de datos a gran escala no solo impactarán la economía, sino también la seguridad, la educación y la vida cotidiana de las personas, generando debates sobre regulación, ética y control.

The Economist señala que los gobiernos enfrentarán el desafío de regular la innovación sin frenar el desarrollo, en un contexto donde las grandes empresas tecnológicas tendrán un papel cada vez más influyente.

El informe concluye que 2026 será un año de decisiones cruciales, en el que la capacidad de adaptación de países e instituciones marcará la diferencia frente a un entorno global más complejo, interconectado y competitivo.