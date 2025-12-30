Este será el menú del 31 de diciembre en El Torito CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, las personas que sean remitidas al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito, recibirán una cena especial el 31 de diciembre, como parte de la atención básica durante su estancia.

De acuerdo con la dependencia, los alimentos serán elaborados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, bajo lineamientos de higiene y nutrición, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada a quienes se encuentren cumpliendo una sanción administrativa.

Autoridades capitalinas revelaron el menú especial que se servirá en El Torito durante la cena del 31 de diciembre./ SSC

¿Cuál será el menú del 31 de diciembre en El Torito?

Para la noche del 31 de diciembre, el menú especial estará conformado por varios tiempos. Como entrada, se servirá pasta tipo codito a la crema, acompañada de salchichas y duraznos.

El plato fuerte consistirá en pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañado de ensalada de papa y zanahoria, aderezada con crema y perejil, uno de los platillos tradicionales de la temporada decembrina.

El Torito ofrecerá una cena de Año Nuevo a las personas remitidas por el operativo alcoholímetro./ SSC

Como postre, las personas detenidas recibirán ensalada de manzana, mientras que la bebida será ponche de frutas, preparado especialmente para la ocasión.

¿Por qué hay menú especial en El Torito en Año Nuevo?

Las autoridades explicaron que durante las celebraciones de fin de año se refuerza el operativo alcoholímetro en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que incrementa el número de personas remitidas a El Torito.

El centro opera las 24 horas y cuenta con personal médico, de seguridad y administrativo para atender a los infractores, quienes pueden permanecer entre 20 y 36 horas, dependiendo del nivel de alcohol detectado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los alimentos serán preparados por el Sistema Penitenciario./ RS

Finalmente, la SSC reiteró el llamado a la ciudadanía a no conducir si se consume alcohol, utilizar transporte público, taxi o aplicaciones de movilidad, y así evitar pasar el inicio del año en El Torito, más allá del menú especial preparado para el 31 de diciembre.