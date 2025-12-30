Muere Juan Pedro Franco a los 41 años, el hombre más obeso del mundo originario de México

Juan Pedro Franco, el mexicano que alcanzó notoriedad internacional por ser considerado durante varios años el hombre más obeso del mundo, falleció a los 41 años de edad, confirmaron autoridades y familiares. Su historia fue conocida a nivel global por su lucha contra la obesidad extrema y los múltiples problemas de salud que enfrentó a lo largo de su vida.

El caso de Juan Pedro Franco fue documentado por medios internacionales debido a su condición de salud./ X

El originario de Aguascalientes llegó a pesar más de 500 kilogramos, condición que lo mantuvo postrado en cama durante varios años y lo llevó a depender completamente de la atención médica y de su familia. Su caso fue documentado por diversos medios nacionales e internacionales.

¿Quién fue Juan Pedro Franco?

Juan Pedro Franco se convirtió en una figura conocida a partir de 2016, cuando fue reconocido por especialistas como el hombre con mayor peso corporal en el mundo. Desde joven comenzó a presentar problemas severos de obesidad, los cuales se agravaron con el paso de los años.

El mexicano originario de Aguascalientes alcanzó notoriedad internacional por su lucha contra la obesidad extrema./ BBC

Su situación de salud lo llevó a permanecer inmovilizado durante más de seis años, periodo en el que padeció enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y afecciones cardiovasculares. A pesar de ello, su caso también fue símbolo de perseverancia y esfuerzo por mejorar su calidad de vida.

En 2017, Juan Pedro fue sometido a una cirugía bariátrica que marcó un punto de inflexión en su tratamiento. Tras el procedimiento, logró perder una cantidad considerable de peso y recuperar parcialmente su movilidad, lo que representó una mejora significativa en su estado general.

¿Qué se sabe sobre las causas de su fallecimiento?

De acuerdo con la información disponible, Juan Pedro Franco falleció luego de que una infección renal complicara seriamente su estado de salud. La condición derivó en un deterioro general que, pese a la atención médica recibida, no pudo ser revertido.

Una infección renal complicó el estado de salud de Juan Pedro Franco, de acuerdo con los primeros reportes./ X

Autoridades y familiares indicaron que, aunque había mostrado avances importantes tras su cirugía y tratamientos posteriores, las secuelas de años de obesidad extrema continuaron afectando diversos órganos vitales.

La noticia de su muerte generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron su historia como un ejemplo de la gravedad de la obesidad y de la importancia de la atención médica oportuna, así como del acompañamiento familiar.

El caso de Juan Pedro Franco volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la obesidad como un problema de salud pública en México y en el mundo, así como la necesidad de reforzar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos especializados.