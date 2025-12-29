Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el 30 de diciembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

El Programa Hoy No Circula del martes 30 de diciembre de 2025 afecta a los autos con engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8, y hologramas de verificación 1 y 2 en Ciudad de México y Estado de México. Están exentos de esta restricción los vehículos con el mismo engomado y terminación de placas que tengan hologramas 0 y 00, así como los autos eléctricos, híbridos y motocicletas.

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas. |CAME

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

El programa es una iniciativa para reducir la contaminación en la capital.|Pixabay

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas. |CAME

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental y tu auto no circula?

En caso de declararse contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, las restricciones del programa Hoy No Circula pueden ampliarse, afectando incluso a vehículos con holograma 0 o 00. En estas situaciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite un boletín extraordinario donde se especifican las placas, engomados y horarios restringidos.

Por ello, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), pues el incumplimiento puede generar multas adicionales, además de contribuir a los altos niveles de contaminación.

Automovilistas pueden consultar en línea si su vehículo puede circular en el portal oficial hoynocircula.cdmx.gob.mx. / pixabay

Consejos para evitar sanciones y cuidar el medio ambiente

La Secretaría del Medio Ambiente recomienda a los automovilistas mantener su vehículo en buen estado mecánico y verificarlo puntualmente, ya que esto no solo evita sanciones, sino que reduce las emisiones contaminantes.

Otras medidas para ayudar al medio ambiente incluyen usar el transporte público, compartir el auto o realizar traslados en bicicleta o a pie cuando sea posible.

Respetar el Programa Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire y a cuidar la salud de quienes habitan en la Ciudad de México y el Estado de México.