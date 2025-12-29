¡En gran momento! Edson Álvarez supera a Santiago Giménez

En buen momento. Edson Alvarez parece estar recuperando su nivel en el viejo continente pues, tras su fichaje con el Fenerbahce de Turquía el volante ha empezado a sumar más minutos con lo que ha elevado su valor en el mercado. Este nuevo valor lo coloca como el mexicano más valioso del mundo.

A pesar de que su valor continúa en bajada, el volante mexicano ha logrado mantenerse en los 22 millones de euros según Transfermarkt.Este valor se debe a sus nueve partidos en la super liga turca con una asistencia y otros cuatro en la Europa League.

Estos 22 millones de euros lo ponen como el futbolista mexicano de mayor valor en todo el mundo pues, ha superado a Santiago Giménez, a Johan Vásquez, Julián Quiñones y Alexis Vega. Además, este valor lo coloca como el segundo más valioso del equipo detrás de Ederson y como el séptimo más caro en toda la liga turca.

Es el jugador más valioso | MEXSPORT

Más valioso que Santi

Edson se colocó como el mexicano más valioso gracias a su continuidad pero sobre todo, debido a la inactividad de Santiago Giménez. En los últimos años, el canterano de Cruz Azul logró ser el azteca más cotizado del mundo al estar valuado en 50 millones de euros.

Sin embargo, desde diciembre del 2023, su precio ha venido a la baja y tras su fichaje con el Milán se ha catapultado hacia abajo. Con los rossoneros llegó con un coste de 30 millones y en cuestión de sólo seis meses su valor ha bajado 10 millones de euros poniéndose por debajo de Edson.

Superó a Santi | MEXSPORT

En el caso del volante mexicano, Edson está lejos de su mejor valor el cual, lo consiguió entre 2022 y 2024 cuando dejó al Ajax y llegó al West Ham. Durante estos dos años el ex de América logró estar valuado hasta los 35 millones de euros.

Edson empieza a encontrar su mejor nivel con miras al Mundial. El capitán de la Selección Mexicana empieza a mantener la continuidad pensando en poder liderar al Tricolor en la justa mundialista del próximo verano.