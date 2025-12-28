‘No quiero buscar un problema donde no lo hay’: Julián Quiñones responde ante las críticas

El ariete de la Selección Mexicana, Julián ‘La Pantera’ Quiñones, estuvo en medio de la polémica, esto después de recibir duras críticas en redes sociales, mismas que respondió dentro y fuera de redes sociales, asegurando estar tranquilo y no sentir ‘presión’ ante la llegada de nuevos delanteros al equipo de Al-Qadsiah.

IG:@julianquinones33

¿Qué dijo Quiñones?

A través de la red social, X, un usuario arrimó contra Quiñones, asegurando que comienza a verse opacado por los nuevos fichajes del equipo árabe, específicamente por Mateo Retegui.

“Desde la llegada de Retegui, has tenido cambios de humor abrumadores y te has vuelto imprudente, incluso fallando goles que nos costaron tres puntos seguros. Retegui es un dínamo de energía, vitalidad y entusiasmo. Eres todo lo contrario. Vete o vuelve a ser como eras”, escribió un fan en X.

Quiñones con México I MEXSPORT

Ante el mensaje, Quiñones no se quedó callado, pues el atacante nacionalizado mexicano confesó no haber dado sus mejores juegos, además de confirmar que está tratando de mostrar un buen futbol y que para nada piensa en verse comparado con sus nuevos compañeros de equipo.

“Acepto mi error, todos los partidos no son perfectos, y ayer fue un mal partido, pero no quiero buscar un problema donde no lo hay. Siempre he estado comprometido con el club, solo que el objetivo no es dar cosas de fútbol”, respondió Quiñones.

Quiñones campeón con México I MEXSPORT

‘Nos vemos el siguiente juego’

Pese a haber contestado la crítica, la cosa no finalizó ahí, pues el mismo fan no se guardó nada y volvió a escribirle al atacante, confesándole que las críticas son con el fin de que las ‘estrellas’ del equipo den el máximo por la afición y el club.

“Espero y estoy seguro de que entendiste por qué las críticas deberían aplicarse a esas estrellas que de repente decepcionaron a sus fans y admiradores. No eres de los que deberíamos animar a actuar; te das cuenta de tu valor para nosotros. Eres considerado una leyenda, y tienes que serlo”, respondió el fan.

Finalmente, Julián volvió a contestarle al fan, aunque solo se limitó a dar las gracias y decir que lo espera el siguiente partido, demostrando el buen diálogo que hubo entre ambos y que afortunadamente no creció a más.