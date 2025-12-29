Paul Pogba: el Jugador Regreso del Año tras su resilencia

Los Globe Soccer Awards 2025 se consolidaron como el último gran evento del mundo del futbol en el año, reuniendo a figuras destacadas de la élite internacional. La ceremonia reconoció a jugadores, entrenadores y clubes que marcaron la temporada, pero uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo como protagonista a Paul Pogba.

El mediocampista francés fue galardonado con el premio al Jugador Regreso del Año, un reconocimiento que fue recibido con una ovación especial por parte de los asistentes. Su presencia en el escenario simbolizó mucho más que un rendimiento deportivo: representó la resiliencia y la capacidad de volver tras atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera.

Paul Pogba | AP

El regreso de Paul Pogba tras la suspensión

Pogba volvió a las canchas en 2025 luego de cumplir una suspensión por dar positivo a dopaje, situación que lo mantuvo alejado del futbol profesional desde 2023. Durante ese periodo, su futuro en el deporte estuvo lleno de incertidumbre, tanto a nivel deportivo como personal.

El AS Mónaco decidió apostar por el campeón del mundo en Rusia 2018 y le abrió las puertas para retomar su carrera. Aunque su participación fue limitada, el simple hecho de volver a competir al más alto nivel fue considerado un logro significativo dentro del futbol internacional.

Paul Pogba | AP

¿Por qué Pogba fue elegido Jugador Regreso del Año?

A lo largo de la temporada 2025, Paul Pogba apenas disputó tres partidos oficiales, sumando pocos minutos en el terreno de juego. Sin embargo, el galardón no se basó únicamente en estadísticas, sino en el significado de su retorno a la actividad profesional tras una etapa marcada por la adversidad.

El premio reconoció la fortaleza mental del futbolista, su perseverancia y la capacidad de sobreponerse a los momentos más oscuros fuera de las canchas. Para los organizadores de los Globe Soccer Awards, su historia representó un ejemplo de superación dentro del deporte.

Paul Pogba | AP

Durante su discurso, Pogba no ocultó la emoción y agradeció el apoyo recibido en los momentos más difíciles. "Es un honor estar aquí. Ha sido un camino largo y no fue fácil", expresó el mediocampista francés ante el público presente.

Finalmente, el jugador destacó el papel fundamental de su familia en este proceso. "Este premio significa mucho para mí y para mi esposa. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Ella me ayudó muchísimo y mis hijos fueron quienes me mantuvieron sonriendo", concluyó Pogba, cerrando uno de los momentos más emotivos de los Globe Soccer Awards 2025.

Paul Pogba | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.