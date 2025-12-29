Metro y Metrobús CDMX anuncian horarios especiales por Año Nuevo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús de la Ciudad de México informaron que aplicarán ajustes temporales en sus horarios de operación con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, tanto en el último día de 2025 como en el arranque de 2026.

El Metro CDMX aplicará horarios especiales de servicio los días 31 de diciembre y 1 de enero por las celebraciones de Año Nuevo./ Pixabay

Las autoridades de movilidad detallaron que estas modificaciones buscan garantizar un servicio ordenado y seguro ante el cambio en la demanda habitual de pasajeros durante las fiestas decembrinas.

¿En qué horarios operará el Metro CDMX?

Para el miércoles 31 de diciembre, el Metro brindará servicio desde las 05:00 y hasta las 23:00 horas, mientras que la última salida de trenes desde las terminales será a las 22:30 horas en toda la red.

En tanto, el jueves 1 de enero de 2026, el STC operará bajo el horario de día festivo, por lo que el servicio iniciará a las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

Las autoridades también informaron que durante el 1 de enero estará permitido el acceso con bicicletas, de acuerdo con el programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

¿Cómo funcionará el Metrobús el 31 de diciembre y 1 de enero?

En el caso del Metrobús, se informó que el 31 de diciembre las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 operarán en un horario de 04:00 a 21:00 horas.

De manera adicional, se anunció una extensión especial del servicio para la Línea 1, que va de El Caminero a Indios Verdes, la cual funcionará hasta la 01:00 de la madrugada del 1 de enero de 2026, con el fin de apoyar la movilidad nocturna.

Usuarios del Metrobús deberán tomar previsiones ante los ajustes de operación anunciados para fin de año en la capital./ X

Para el 1 de enero, todas las líneas del Metrobús, de la 1 a la 7, brindarán servicio en un horario general de 05:00 a 00:00 horas.

Finalmente, las autoridades señalaron que los horarios podrían ajustarse en caso de contingencias viales o situaciones extraordinarias, por lo que recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales antes de planear sus traslados.