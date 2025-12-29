¿Por qué se comen 12 uvas en Año Nuevo? Origen y significado de la tradición del 31 de diciembre

La llegada del Año Nuevo está acompañada de rituales y tradiciones que se repiten generación tras generación, y una de las más populares es comer 12 uvas al filo de la medianoche del 31 de diciembre. Esta práctica, extendida en México, España y varios países de América Latina, busca atraer buenos deseos para el año que inicia.

La tradición de las 12 uvas se realiza durante las campanadas que anuncian el inicio del Año Nuevo./ Pixabay

Aunque hoy es vista como un acto simbólico cargado de esperanza, la tradición tiene un origen histórico que se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzó a popularizarse como una forma de despedir el año viejo.

¿Cuál es el origen de comer uvas en Año Nuevo?

De acuerdo con registros históricos, la costumbre de comer uvas en Año Nuevo surgió en España, particularmente en Madrid. Una de las versiones más difundidas señala que, en 1909, productores de uva tuvieron un excedente importante de la fruta y promovieron su consumo durante la celebración de fin de año.

Millones de personas comen uvas la noche del 31 de diciembre como símbolo de buenos deseos para el año que inicia./ Pixabay

Sin embargo, existen antecedentes previos. A finales del siglo XIX, algunas familias españolas ya acostumbraban comer uvas y brindar con vino como símbolo de prosperidad, imitando tradiciones de la burguesía europea. Con el tiempo, la práctica se consolidó y se extendió a otros países.

¿Qué significado tienen las 12 uvas del 31 de diciembre?

Cada una de las 12 uvas representa un mes del año que está por comenzar. Al comerlas al ritmo de las campanadas de medianoche, las personas suelen pedir un deseo por cada uva, con la creencia de que esto traerá buena suerte, salud y prosperidad.

La costumbre de pedir deseos con cada uva se ha mantenido viva por generaciones./ Pixabay

En algunas interpretaciones, el sabor de cada uva —dulce o agria— simboliza cómo podría desarrollarse el mes correspondiente. También existen variaciones regionales, como pedir deseos específicos relacionados con el amor, el trabajo o la estabilidad económica.

Con el paso del tiempo, esta tradición se integró a la cultura popular de muchos países y se adaptó a contextos locales, manteniendo su esencia como un acto de esperanza colectiva al cierre del año.

Hoy, comer uvas en Año Nuevo es más que un ritual: es un momento compartido en familia o con amigos, que conecta el presente con el pasado y refuerza el deseo común de iniciar un nuevo ciclo con optimismo y buenos augurios.