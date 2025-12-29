Oficial: América anuncia fichaje bomba internacional

El conjunto de Coapa anunció la incorporación de su nueva estrella por medio de sus redes sociales

América anuncia fichaje | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
29 de Diciembre de 2025

El mercado de fichajes continúa al rojo vivo. América Femenil anunció por medio de sus redes sociales la incorporación de Isa Haas, defensa central brasileña de 24 años, proveniente del Cruzeiro de su país.

Tras el fichaje de Haas, las Águilas buscarán formar un nuevo Scratch du Coapa, pero en la Liga MX Femenil. La zaguera ha sido seleccionada brasileña y, por si fuera poco, fue la capitana del equipo femenil sub 17 que ganó el sudamericano hace unos años.

El nuevo fichaje | @AmericaFemenil
¿Cuánto costó el fichaje de Isa Haas?

Fuentes brasileñas comentaron que el fichaje fue alrededor de 3.2 millones de reales (moneda brasileña), lo que la convirtió en la segunda venta más cara en la historia del balompié brasileño. Además, su fichaje fue más caro que el de otro emblema azulcrema, Priscila Flor da Silva, con un valor aproximado de 2.8 millones de reales.

Fue la misma Priscila quien se encargó de presentar a Isa Haas como el nuevo fichaje de las Águilas. Por medio de un video que se publicó en redes sociales, Da Silva recibió una llamada mientras hacía trabajos de entrenamiento, que al momento de contestar fue la defensa quien saludó y dio sus primeras palabras futbolista.

 

 

La joven carrera de Isa Haas

Pese a que gran parte de su trayectoria fue el futbol de su país, con Cruzeiro e Inter de Porto Alegre, Haas también tuvo un breve paso por el viejo continente. Fue en 2019 cuando emigró a España y permaneció ahí hasta 2024, con Sevilla.

Fue en el balompié ibérico cuando conoció a Ángel Villacampa, aunque no de manera directa, ya que siempre fueron rivales. El español estuvo en el Athletic Club de Bilbao y en el Levante, antes de llegar al América.

La deuda de América Femenil

América Femenil firmó un 2025 de fracasos, con las dos derrotas ante Pachuca y Tigres en las dos Finales que disputó. El conjunto de Villacampa tiene una deuda con la afición para ganar el título después de la gran inversión de la directiva de Coapa.

El nuevo fichaje | @AmericaFemenil
