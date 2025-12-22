¡Reinas del rating! América Femenil fue el equipo más visto en el Apertura 2025

Siete años después de su creación, la Liga MX Femenil sigue creciendo y con la llegada de FutFem para todos, que es el proyecto por el cual la propia liga transmite sus juegos, la audiencia ha incrementado. Sin embargo, hay un equipo en específico que acapara la mayor cantidad de miradas: América.

De acuerdo con los datos compartidos por la liga, y presumidos por el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, para el Apertura 2025 el circuito tuvo un aumento considerable en los índices de audiencia. Además, el conjunto de Coapa, que una vez más perdió la Final ante Tigres, fue el protagonista en los cinco partido más vistos.

La Liga MX Femenil sigue creciendo | IMAGO 7

Liga MX Femenil aumentó audiencia en el Apertura 2025

Según la información difundida, la asistencia a los estadios aumentó en 446 mil personas más en comparación al Clausura 2025, con un promedio de dos mil 671 aficionados por juego. Este número es superior al promedio de asistentes por partido en ligas internacionales como la Liga F en España, la Eredivisie Vrouwen de Países Bajos, y la Swiss Women Super League en Suiza.

Mientras que en audiencia, el total registrado fue de 25.4 millones, lo que representa un incremento de más del 105 por ciento. Además, en promedio hubo 469 mil personas siguieron la Liga MX Femenil en sus distintas plataformas cada jornada. Ello significa que el aumento fue de más del 125 por ciento, según los datos de la propia liga.

América fue el equipo más visto en el Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Qué partidos fueron los más vistos en el Apertura 2025?

Aunque los dos juegos de la Final fueron transmitidos por varias plataformas: Vix, TUDN, YouTube, LayTime, entre otras, ninguno de los dos fue el más visto del todo el torneo. De hecho, el primer puesto se lo quedó el Clásico Nacional ante Chivas en Fase Regular, 1.26 millones de personas.

Detrás quedaron los juegos de ida y vuelta de la Final, con 1.17 millones y 1.09 millones, respectivamente. En el cuarto lugar estuvo el partido de ida Cuartos de Final entre Rayadas de Monterrey y América, con 712 mil, mientras que el Top 5 lo cerró la Semifinal de vuelta, de nuevo ante Chivas, con 695 mil.

La Final fue el tercer partido más visto | IMAGO 7

El Clausura 2026 está previsto para iniciar el próximo domingo 4 de enero y se espera que los números se mantengan e incluso incrementen. América nuevamente será uno de los clubes a seguir, pero otros como Cruz Azul o Toluca -que sorprendieron en el Apertura 2025- tratarán de acaparar miradas y con ello pueden incrementar su base de fans.