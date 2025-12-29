Beyoncé entra al exclusivo club de las multimillonarias de Forbes

Beyoncé hizo historia en 2025 al ingresar oficialmente al club de las multimillonarias de Forbes, un reconocimiento reservado para un grupo muy reducido de mujeres a nivel global. La artista estadounidense se suma así a la lista de celebridades que han logrado convertir su talento artístico en un imperio financiero.

Beyoncé consolidó su imperio musical y empresarial al alcanzar el estatus de multimillonaria, de acuerdo con Forbes./ AP

De acuerdo con los reportes financieros más recientes, la fortuna de Beyoncé supera los mil millones de dólares, resultado de una carrera musical de más de dos décadas y de una estrategia empresarial que la ha llevado a diversificar sus ingresos más allá de los escenarios.

¿Cuánto dinero tiene Beyoncé y por qué Forbes la considera multimillonaria?

Forbes estimó que el patrimonio de Beyoncé alcanzó la categoría de multimillonaria gracias a la combinación de ingresos musicales, giras internacionales, regalías, contratos publicitarios e inversiones estratégicas. Sus giras, especialmente las más recientes, han sido de las más lucrativas en la industria del entretenimiento.

La cantante suma ingresos por música, giras, marcas y proyectos empresariales que impulsaron su fortuna./ AP

Además de las ventas de discos y streaming, la cantante ha obtenido ingresos millonarios por derechos de autor y por su participación activa en la producción y control de su catálogo musical, lo que le ha permitido mantener una posición privilegiada dentro del negocio.

¿Cuáles son los negocios que impulsaron la fortuna de Beyoncé?

Uno de los pilares clave de su fortuna es su faceta como empresaria. Beyoncé es fundadora de Parkwood Entertainment, empresa desde la cual gestiona su música, producciones audiovisuales y proyectos creativos, asegurando un mayor control financiero y artístico.

Forbes destacó el crecimiento financiero de Beyoncé más allá de la industria musical./ AP

También destaca su marca de moda Ivy Park, así como sus acuerdos comerciales con grandes firmas internacionales y su participación en inversiones vinculadas a bebidas, entretenimiento y tecnología. Estas decisiones le han permitido construir ingresos sostenidos incluso fuera del ámbito musical.

Forbes subrayó que Beyoncé no solo genera riqueza, sino que ha sabido construir un modelo de negocio propio, posicionándose como una figura clave del entretenimiento global y un referente para nuevas generaciones de artistas.

Con este logro, Beyoncé se consolida como una de las pocas mujeres afroamericanas que han alcanzado el estatus de multimillonaria gracias a su trabajo creativo y empresarial, reforzando su impacto cultural, económico y social a nivel mundial.