NFL 2025: Todo lo que debes saber sobre la Semana 18

La temporada regular de la NFL 2025 entra en su recta final y la Semana 18 concentra definiciones clave rumbo a los playoffs. Con solo un fin de semana por disputarse, aún están en juego el sembrado número uno en ambas conferencias, varios títulos divisionales y hasta la selección global número uno del próximo Draft

Los playoffs que se avecinan destacan por una incertidumbre poco común en las últimas dos décadas. Aunque no todos los encuentros tendrán impacto, los duelos relevantes pueden modificar de forma significativa el panorama de la postemporada.

Se definen los puestos a los playoffs | AP

La batalla por el sembrado número 1

En la AFC, la lucha por el primer puesto llega abierta a la última semana, algo poco habitual. Broncos, Patriots y Jaguars mantienen vivas sus aspiraciones. Denver, con marca de 13-3, controla su destino pues, con una victoria en casa ante unos Chargers que descansarán a sus titulares, le asegura la ventaja de local. Nueva Inglaterra necesita vencer a Miami y esperar un tropiezo de los Broncos, mientras que Jacksonville requiere ganar a Titans y combinar derrotas de Denver y Patriots.

En la NFC, el panorama es más directo. Seattle y San Francisco se juegan el sembrado número uno en un enfrentamiento directo. Los Seahawks llegan con ventaja mínima y con el antecedente de una victoria sólida en la Semana 16, mientras que los 49ers arrastran problemas de lesiones pero que han marcado su cierre de campaña.

Pelean por el descanso | AP

Títulos divisionales y Draft en juego

La AFC Norte se definirá en un duelo directo entre Ravens y Steelers. Baltimore busca cerrar fuerte una temporada irregular, mientras Pittsburgh intenta sostenerse tras una serie de actuaciones inconsistentes. En el Sur de la AFC, Jaguars y Texans ya están en playoffs, pero Jacksonville depende de sí mismo para asegurar el título divisional ante unos Titans con tres victorias.

En la NFC Sur, Buccaneers y Panthers llegan con dudas tras semanas complicadas. Tampa Bay ha caído de forma consecutiva, mientras Carolina desperdició oportunidades clave, lo que deja un escenario cerrado para el partido decisivo. En la NFC Oeste, Seattle parte con ligera ventaja tras los recientes problemas defensivos de San Francisco.

Buscan el último boleto a los Playoffs | AP

Finalmente, la pelea por la selección global número uno del Draft NFL 2026 también entra en escena. Raiders, con marca de 2-14, mantienen el control del primer pick, aunque un cierre inesperado podría abrir la puerta a otros equipos con registros similares.

La Semana 18 de la NFL 2025 no solo cierra la temporada regular: redefine el camino hacia el Super Bowl y el futuro inmediato de varias franquicias.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C