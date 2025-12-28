¿MVP? Drake Maye con partido pletórico para la victoria de Patriots sobre Jets

¿Qué no es de verdad? ¿Qué el calendario es fácil? Drake Maye volvió a demostrar una semana más que es uno de los mejores mariscales de campo en la NFL, después de un partido que rozó con lo perfecto, que terminó con una victoria de los New England Patriots (13-3) sobre los New York Jets (3-13).

En la primera serie ofensiva del partido, los Patriotas comenzaron a derrumbar las aspiraciones de los Jets con un juego terrestre dominante, sin embargo, el drive terminó con un pase de dos yardas de Maye para su ala cerrada Austin Hooper. Después del primer ataque, los de la gran manzana terminaron su primer intento con un tres y fuera.

Drake Maye | AP

La ofensiva patriota se destacó por ser brutal tanto por aire como por tierra, pero el protagonista en la segunda serie ofensiva fue Rhamondre Stevenson. El ataque alterno terminó en un acarreo de una yarda para el mismo excorredor de los Oklahoma Sooners.

El dominio de Nueva Inglaterra era absoluto y los Jets no lograron reaccionar, pero el gran protagonista fue Drake Maye. El egresado de Carolina del Norte y tercera selección global del Draft tuvo un partido que rozó en lo perfecto.

Sigue la NFL en DAZN

El gran momento de Drake Maye

En un partido que fue un trámite para los New England Patriots, Drake Maye alcanzó un rating de quarterback de 157.0; además de ser el primer jugador en la historia de la NFL en completar el 90 por ciento de sus pases, con más de 250 yardas y cinco pases de anotación.

Mike Vrabel se apiadó de los Jets en el último cuarto y le permitió a Joshua Dobbs descansar, pero no fue mucho la diferencia. Breece Hall logró anotar el único touchdown del equipo de Nueva York en el partido, cerrando una temporada desastrosa.

¿MVP? | AP

¿Qué pasará en la cima de la AFC?

Los New England Patriots aún sueñan con ser el mejor sembrado de la Conferencia Americana, aunque para eso necesitan un poco de ayuda. Los Angeles Chargers deberán derrotar en la última semana a los Denver Broncos para ayudar a los de Foxborough en un posible número uno.

Además, el equipo de Vrabel podría ser Campeón Divisional por primera vez desde 2019 y terminar con un dominio de los Bills por años. El equipo de Foxborough necesita una derrota de sus rivales divisionales ante los Philadelphia Eagles.

Una derrota más | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C