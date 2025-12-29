Russell Wilson bromea con bronca en duelo entre Raiders y Giants: "Soy el padre que los deja pelear"

Un momento de tensión en las laterales durante el más reciente encuentro de la NFL tomó un giro inesperado en redes sociales gracias a la 'intervención' de Russell Wilson. El veterano mariscal de campo decidió restarle drama al enfrentamiento físico entre sus compañeros Jamal Adams y Jameis Winston con un comentario que se ha vuelto viral.

El incidente en la banda

Durante el transcurso del partido Giants y Raiders, las cámaras captaron un intercambio de palabras que escaló rápidamente a los empujones entre el defensivo Jamal Adams de Las Vegas y el mariscal de campo Jameis Winston de New York. En las imágenes se observa a varios miembros del equipo y personal del staff interviniendo para separar a ambos jugadores, quienes mostraban una evidente frustración en medio del fragor del juego.

"El padre que deja que sus hijos peleen"

Lejos de mostrar preocupación por la cohesión del vestuario, Russell Wilson utilizó su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para bromear sobre su rol dentro del equipo. Wilson citó el video del altercado con el siguiente mensaje:

"Jajaja, claro que soy el padre que deja que los dos hijos peleen. Ni siquiera los vi discutir hasta el final. ¡Dos competidores y mis dos colegas!"

Hahaha of course I’m the Dad that lets the two sons fight. 🤣 I ain’t even see yall arguin till the end🤣 two competitors and my two homies! @Prez & @Jaboowins https://t.co/vPYDjEUTcQ — Russell Wilson (@DangeRussWilson) December 29, 2025

La postura de Russell Wilson en este altercado tanto en el emparrillado como en redes sociales parece ser un reflejo de la situación actual que vive dentro de la franquicia de New York.

A comienzo de la temporada Rusell Wilson era el QB titular para los Giants, sin embargo, malas actuaciones dentro del campo lo terminaron mandando a la banca y ahora ni siquiera es el suplente sino el tercer mariscal de campo del equipo, por lo que su actitud y rol dentro del equipo es mucho más 'relajada' y de menos preocupaciones respecto a lo que suceda.