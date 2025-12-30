Del 30 de diciembre al 1 de enero 2026: pronostican heladas y frío intenso en CDMX

La Ciudad de México enfrentará condiciones de frío intenso durante los últimos días del año y el arranque de 2026, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que llamó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperatura.

Autoridades capitalinas alertaron por temperaturas frías y posibles heladas en zonas altas de la CDMX./ RS

Las autoridades informaron que el ambiente será frío a muy frío durante las madrugadas y amaneceres, con posibilidad de heladas en zonas elevadas, fenómeno que suele presentarse durante esta temporada invernal.

¿En qué fechas se espera el descenso de temperatura?

Según el reporte oficial, el periodo con mayor impacto de frío abarcará del martes 30 de diciembre al jueves 1 de enero, días en los que se prevén temperaturas mínimas de hasta 4 grados Celsius en algunas zonas de la capital.

Para el martes 30 de diciembre, se espera que comience el descenso térmico más marcado, lo que llevó a la activación de alerta amarilla en varias alcaldías debido al riesgo de bajas temperaturas al amanecer.

El descenso de temperatura se extenderá del 30 de diciembre al 1 de enero, principalmente durante la madrugada./ X

Las demarcaciones con mayor probabilidad de registrar condiciones gélidas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, principalmente en áreas serranas y de mayor altitud.

¿Qué medidas recomienda Protección Civil?

Ante este escenario, la SGIRPC recomendó abrigarse correctamente, cubrir nariz y boca, y evitar exposiciones prolongadas al frío, así como cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud.

También se pidió a la población proteger a mascotas, mantenerlas bajo resguardo durante la noche y evitar que permanezcan a la intemperie. En el ámbito de la salud, se sugirió una alimentación rica en vitaminas A y C, además de una hidratación constante.

Protección Civil recordó que, ante cualquier emergencia relacionada con las condiciones climáticas, están disponibles los números 911 y 55 5683 22222, y exhortó a acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas asociados al frío.