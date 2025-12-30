Carlo Ancelotti presumió su presencia en el Bears vs 49ers de San Francisco

Carlo Ancelotti, seleccionador de la Selección de Brasil, presumió foto junto a su esposa presenciando el duelo entre los Bears de Chicago ante los 49ers de San Francisco en el Levi’s Stadium, el italiano sigue disfrutando de sus vacaciones.

Fue a través de su cuenta de instagram que el entrenador compartió su emoción: "Disfrutando en un campo diferente de futbol hoy @49ers", destacó en una de sus historias a nivel de cancha previo al juego del conjunto de la Bahía.

Ancelotti l MrAncelotti

Posteriormente, hizo otra publicación ahora en una de las zonas de las gradas acompañado de su esposa Mariann Barrena apoyando con sus respectivas gorras de los locales y una frase: "Atletas fantásticos, increíble estadio, asombroso juego".

Penta Zero Miedo también estuvo en el estadio

A través de las redes sociales oficiales del conjunto de la Bahía, en español, el luchador de la WWE dejó un aviso, llamando a vivir el partido y dejando ver que no hay miedo con su presencia en el Levis Stadium y posteriormente se hizo presente.

¿Cómo terminó el juego?

Los San Francisco 49ers (12-4) derrotaron a los Chicago Bears (11-5) en un partido que se definió in extremis. La Bahía se interpuso a todos los obstáculos antes y durante el partido, como la lesión de Trent Williams, y de forma dramática se llevó la victoria para jugarse el mejor sembrado de la Conferencia Nacional ante los Seattle Seahawks.

San Francisco l AP

Las emociones no pudieron comenzar de mejor forma con un pick six en la primera jugada del partido. Brock Purdy buscó a Jauan Jennings, pero una cobertura pegajosa de Jaylon Johnson terminó por ser suficiente para que un timing perfecto por parte de T.J. Edwards, quien llevó el ovoide hasta las diagonales.

San Francisco optó ahora por el juego terrestre en su tercera serie ofensiva, que contó con dos grandes acarreos por parte de Christian McCaffrey y Brian Robinson Jr. Sin embargo, la anotación por piernas no llegó por ninguno de los dos corredores, sino por el mariscal de campo, quien demostró una fortaleza mental impresionante.

Con cuatro segundos en el reloj, Williams pidió el centro, pero esa defensiva que no daba para más, presionó como nunca y apresuró a la primera selección del Draft del 2024, quien no encontró a nadie y se deshizo del ovoide; para un resultado final 38-42.