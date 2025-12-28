Tu amigable vecino… ¿Sourdough Sam? Andrew Garfield y su encuentro con la mascota de los Niners

El partido entre los San Francisco 49ers y los Chicago Bears del Sunday Night Football está siendo lo esperado: un tiroteo en la bahía. Tanto Brock Purdy como Caleb Williams están jugando de una manera superlativa, sin embargo, previo al partido, Andrew Garfield, actor británicoestadonidense, se robó los reflectores junto a Sourdough Sam, mascota de la bahía.

El actor que interpretó al Hombre Araña sorprendió a la mascota en el terreno de juego, lugar donde se dieron un caluroso saludo y abrazo. Las cuentas oficiales de los Niners compartieron el momento, aunque también otro miembro de las películas de Marvel estuvo presente.

Simu Liu, actor chino-canadiense que interpretó al superhéroe Shang-Chi, también estuvo presente en el mismo instante que Andrew, sin embargo, no recibió los reflectores. Aunque eso no fue motivo para no estar en la conversación de la reunión.

SPIDERMAN x SOURDOUGH SAM 🤝 pic.twitter.com/NnldjTrHJb — 49ers on NBCS (@NBCS49ers) December 29, 2025

La temporada de ensueño para San Francisco y Chicago

Al comienzo de la Temporada 2025, todo era una gran incertidumbre para ambas escuadras, cada una por distintas razones. Los 49ers comenzaron de buena manera, sin embargo, las constantes lesiones y la pérdida de sus grandes referentes -Nick Bosa y Fred Warner- hicieron estragos en la defensa de la bahía.

Además de la defensiva, la ofensiva también se vio mermada con la lesión de Brock Purdy y la ausencia de Brandon Aiyuk durante toda la campaña. Sin embargo, Kyle Shanahan y Robert Saleh lograron ajustar las piezas necesarias y pusieron a San Francisco a soñar con el sembrado uno.

49ers | AP

Por su parte, la escuadra de la Ciudad de los Vientos también tuvo dudas al comienzo, principalmente tras la estrepitosa derrota ante los Detroit Lions en la Semana 2. Sin embargo, Ben Johnson logró sacar la mejor versión de Caleb Williams y demostró que es una mente maestra en la ofensiva.

¿Cómo va el panorama en la Nacional?

Con un partido tan intenso como el que se está disputando, el panorama en la Conferencia Nacional es incierto. Sin embargo, ambos equipos aún cuentan con vida para ser el sembrado número uno de la NFC, eso sí, en caso de una caída en la última semana por parte de los Seattle Seahawks.

Bears | AP