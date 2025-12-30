Arranca prueba del trolebús elevado que conectará Chalco con Constitución de 1917

El trolebús elevado comenzó una fase de prueba piloto de su nueva ruta que irá de Constitución de 1917 a Chalco, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad entre el oriente de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Autoridades iniciaron la prueba piloto del trolebús elevado que conectará Chalco con Constitución de 1917./@STECDMX

La puesta en marcha del recorrido piloto permitirá evaluar tiempos, operación y demanda del servicio antes de su apertura formal, con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte más rápida y eficiente para miles de usuarios.

¿Cómo funcionará la nueva ruta del trolebús elevado?

La nueva ruta contempla un servicio directo que conectará el paradero de Constitución de 1917 con el municipio de Chalco, lo que facilitará el traslado de personas que diariamente se desplazan entre ambas zonas por motivos laborales, escolares y comerciales.

Durante esta etapa de prueba, el servicio operará con unidades eléctricas que circularán por tramos elevados y confinados, lo que permitirá evitar congestionamientos viales y ofrecer mayor regularidad en los recorridos.

La nueva ruta del trolebús elevado busca reducir tiempos de traslado entre el oriente del Edomex y la CDMX./@STECDMX

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es reducir de manera significativa los tiempos de traslado, que actualmente pueden superar las dos horas en horas pico utilizando otros medios de transporte.

¿Qué beneficios traerá el trolebús Constitución de 1917–Chalco?

Uno de los principales beneficios será la mejora en la movilidad regional, al conectar de forma directa una zona estratégica de la capital con municipios del oriente mexiquense. Además, el uso de unidades eléctricas contribuirá a disminuir emisiones contaminantes.

El proyecto también busca ofrecer un transporte más seguro y accesible, con estaciones diseñadas para facilitar el ascenso y descenso de usuarios, así como integración con otros sistemas de transporte público.

El servicio opera con unidades eléctricas durante su fase de evaluación operativa./@STECDMX

Autoridades de movilidad indicaron que los resultados de la prueba piloto servirán para realizar ajustes operativos antes del inicio del servicio regular, incluyendo frecuencia, horarios y logística de atención a usuarios.

La nueva ruta del trolebús elevado forma parte de un plan integral de movilidad que apuesta por sistemas de transporte sustentables y de alta capacidad para atender la creciente demanda en la zona metropolitana.