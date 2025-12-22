WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en 2026: revisa si tu modelo está en la lista

WhatsApp anunció que a partir de 2026 dejará de ser compatible con diversos modelos de teléfonos celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos para operar de manera segura y eficiente. Esta medida forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza la plataforma para mejorar su funcionamiento y reforzar la protección de datos de los usuarios.

WhatsApp actualizará sus requisitos técnicos y dejará sin soporte a celulares con sistemas operativos obsoletos en 2026./ Pixabay

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, explicó que mantener el soporte en dispositivos con sistemas operativos obsoletos limita la incorporación de nuevas funciones y parches de seguridad, por lo que cada año se actualiza la lista de equipos compatibles tanto en Android como en iPhone.

En el caso de Android, WhatsApp dejará de operar en teléfonos que no puedan actualizarse al menos a Android 6.0 o versiones posteriores. Muchos de estos dispositivos fueron lanzados hace más de una década y ya no reciben actualizaciones oficiales por parte de sus fabricantes.

Para iPhone, la aplicación también elevará sus requisitos y dejará fuera a modelos que no pueden instalar versiones recientes de iOS. Esto significa que algunos equipos antiguos ya no podrán abrir la app, enviar mensajes ni recibir llamadas una vez que el soporte sea retirado.

Usuarios con teléfonos antiguos deberán verificar si su dispositivo seguirá siendo compatible con la app de mensajería./ Pixabay

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en 2026?

Entre los modelos afectados se encuentran teléfonos emblemáticos de marcas como Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC, así como varios iPhone antiguos, los cuales no cuentan con la capacidad técnica para soportar las nuevas versiones de la aplicación y sus funciones de seguridad.

La medida busca reforzar la seguridad y el correcto funcionamiento de WhatsApp en versiones más recientes./ Pixabay

Cuando un celular deja de ser compatible, WhatsApp ya no recibe actualizaciones y, con el tiempo, la app puede dejar de funcionar por completo. En algunos casos, los usuarios recibirán avisos previos para que puedan tomar previsiones antes de que el servicio sea suspendido.

Ante este escenario, la recomendación principal es verificar la versión del sistema operativo del dispositivo y confirmar si aún puede actualizarse. En caso contrario, es importante realizar una copia de seguridad de los chats, fotos y videos, para no perder información importante.