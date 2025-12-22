AC Milan dejará como agente libre a delantero a partir de enero de 2026

La Serie A es una de las ligas que no pausará su actividad en el fin de año, a pesar de lo cual algunos clubes harán ajustes en sus plantillas. Tal es el caso de AC Milan, que atraviesa una reestructuración, sobre todo en la ofensiva, y se prepara para varios cambios en las próximas semanas.

Uno de los movimientos más sonados es la llegada de Niclas Fülkrug. De acuerdo con Fabrizio Romano, el delantero alemán llegará en cesión por seis meses, es decir, hasta junio de 2026, y el equipo italiano se hará cargo de su salario, sin prima de préstamo ni cláusula de compra obligatoria.

Fülkrug es un posible refuerzo de AC Milan | AP

¿Qué delantero saldrá de AC Milan?

Con la llegada de Fülkrug, mucho se ha especulado sobre qué jugador dejará su lugar en el plantel dirigido por Massimiliano Allegri. Y aunque todos los reflectores apuntan a Santiago Giménez, que fue operado recientemente por un problema en el tobillo derecho, por ahora no hay confirmación de que sea el mexicano quien salga del club.

En cambio, según el mismo Romano, será Divock Origi quien no continúe más con AC Milan. La fuente mencionada enfartizó que el atacante belga de 30 años no entra en planes desde 2024, pero que será hasta este mercado de invierno que deje finalmente el equipo como agente libre.

"Divock Origi, disponible como agente libre a partir de enero ya que acaba de firmar la rescisión de su contrato con el AC Milan. El delantero de 30 años estaba fuera de la plantilla y del proyecto del AC Milan desde el verano de 2024", escribió Romano en su redes sociales.

El equipo de Allegri se está renovado para pelear por el título | AP

Los números de Origi con AC Milan

El delantero belga llegó a la Serie A en julio de 2022, procedente de Liverpool. Sin embargo, tuvo varias lesiones y con apenas dos goles en 27 partidos disputados, para septiembre de 2023 se marchó en préstamo de regreso a la Premier League, para jugar con Nottingham Forest, con el cual disputó 22 juegos, con un gol y una asistencia.

Aunque regresó con los Rossoneri, fue relegado a Milan Futuro y desde julio de 2024 no fue contemplado con el primer equipo. De acuerdo con Transfermarkt su contrato expira hasta junio de 2026, pero el club le permitirá marcharse este enero y con ello liberarán una plaza para reforzarse en el mercado de invierno, según Romano.