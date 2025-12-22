Golpe del Milan en el mercado: Füllkrug arriba y presiona a Santiago Gimenez

El AC Milan entra en una fase decisiva de la temporada con un movimiento estratégico en el mercado de fichajes. La directiva rossonera prioriza reforzar el ataque y apuesta por una incorporación que aporta experiencia, físico y recorrido internacional, en un contexto donde la lucha por el Scudetto exige soluciones inmediatas.

Aunque el equipo se mantiene en la parte alta de la Serie A, el funcionamiento ofensivo genera dudas. La falta de contundencia desde la posición de centro delantero obliga al cuerpo técnico a explorar alternativas que equilibren el sistema y potencien el juego por bandas, una de las principales virtudes del conjunto lombardo.

En ese escenario, el Milan acelera negociaciones y cierra una operación que llevaba semanas gestándose. La llegada de un nuevo ‘9’ no solo responde a una necesidad táctica, sino también a la intención de elevar la competencia interna en una plantilla que apunta alto tanto a nivel local como europeo.

Füllkrug celebra gol con el West Ham I INSTAGRAM: @niclas.fuellkrug24

Füllkrug, refuerzo confirmado para el ataque rossonero

El periodista italiano Fabrizio Romano confirma el acuerdo y le da carácter oficial a la operación a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, el especialista en mercado de fichajes escribe textualmente: “¡Niclas Füllkrug ficha por el AC Milan! Acuerdo cerrado para una cesión hasta junio de 2026.”

Romano añade que “el AC Milan se hará cargo de su salario, sin cuota de cesión y con una opción de compra de alrededor de 13/14 millones de euros no obligatoria”, detallando los términos clave de la negociación con el West Ham United. El delantero alemán prioriza su llegada a Italia, incluso por encima de propuestas procedentes de la Bundesliga, como también confirma el propio periodista: “Füllkrug quería ir al Milan a pesar de dos ofertas de Alemania.”

La información, que circulaba desde semanas atrás, finalmente se concreta y marca uno de los movimientos más relevantes del invierno para el conjunto rossonero, que encuentra una solución inmediata para una posición sensible.

A sus 32 años, Füllkrug aporta experiencia acumulada en contextos de alta exigencia. En Alemania dejó huella con Werder Bremen y Borussia Dortmund, donde fue máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 2022/23 con 16 anotaciones, rendimiento que impulsó su traspaso al West Ham por 27 millones de euros.

Competencia directa para Santiago Gimenez

La llegada del delantero alemán impacta directamente en la situación de Santiago Gimenez. El mexicano atraviesa la etapa final de su recuperación tras una lesión de tobillo que lo mantiene fuera desde finales de octubre y que derivó en una intervención quirúrgica a inicios de diciembre.

Giménez en juego con el Milan I AP

Antes de la lesión, Gimenez vive un arranque complicado, con un gol en once partidos, lejos de su mejor versión. Ahora, el escenario plantea una competencia directa por minutos, en un momento clave tanto para el Milan como para el propio futbolista, que tiene en el horizonte el Mundial de 2026.