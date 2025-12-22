¿Subirá el precio de la licencia permanente en CDMX en 2026? Esto se sabe

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México se consolidó durante 2025 como uno de los trámites con mayor demanda ciudadana, luego de que el Gobierno capitalino habilitara este documento con vigencia indefinida para conductores particulares.

Debido al alto número de solicitudes y a los resultados obtenidos durante su primer año de operación, el programa fue extendido oficialmente, lo que generó dudas entre automovilistas sobre posibles cambios en el costo, requisitos y condiciones para quienes busquen tramitarla en 2026.

La licencia de conducir permanente arrancó en 2024 y se extenderá por todo 2026/Gobierno CDMX

La inquietud principal gira en torno a si el precio de este documento tendrá un ajuste al alza, considerando la alta recaudación registrada y la ampliación del plazo anunciada por las autoridades capitalinas.

¿Cuánto costará la licencia de conducir permanente en 2026?

El precio de la licencia de conducir permanente en la CDMX se mantendrá en 1,500 pesos durante 2026. Así lo confirmó el Gobierno de la Ciudad de México, luego de ratificar la extensión del programa por un año más, sin modificaciones en el costo del trámite.

El monto de $1,500 MXN aplica tanto para quienes realizaron el proceso en 2025 como para las personas que lo tramiten durante el periodo de extensión en 2026.

La jefa de gobierno Clara Brugada mantuvo el precio de 1,500 pesos para la licencia permanente/Gobierno CDMX

Requisitos para obtener la licencia permanente

Para acceder a este trámite, es necesario cumplir con una serie de requisitos obligatorios, establecidos por las autoridades de movilidad:

Contar con licencia tipo “A” vigente expedida en la CDMX, en caso de renovación.

expedida en la CDMX, en caso de renovación. No tener sentencias ejecutorias por delitos viales graves .

. No haber sido sancionado por el programa “Conduce sin Alcohol”.

Las personas que no cuenten con antecedentes de licencia en la capital deberán cumplir con un proceso adicional.

Su trámite se puede hacer en diferentes módulos ubicados en la CDMX/Gobierno CDMX

Examen obligatorio para nuevos solicitantes

Quienes tramiten la licencia permanente por primera vez deberán presentar un examen teórico de conocimientos.

El examen consta de 20 preguntas relacionadas con el Reglamento de Tránsito y seguridad vial, y se requiere una calificación mínima de 8.0, equivalente a 16 respuestas correctas, para aprobarlo.

Las personas con licencia previa vigente en la CDMX podrán obtener la licencia permanente de forma directa, sin presentar examen.

Documentación requerida para el trámite

Todos los solicitantes deberán presentar en original y copia la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).

con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional). Comprobante de domicilio de la CDMX o Estado de México, con antigüedad no mayor a tres meses.

de la CDMX o Estado de México, con antigüedad no mayor a tres meses. Línea de captura pagada por $1,500 pesos, generada en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas.

por $1,500 pesos, generada en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. Cuenta Llave CDMX activa, necesaria para agendar cita y realizar el proceso digital.

La licencia permanente se podrá tramitar a lo largo del 2026/Gobierno CDMX

Dónde se puede tramitar la licencia permanente

El trámite puede realizarse en distintos puntos de la ciudad, entre ellos:

Módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) .

. PILARES .

. UTOPÍAS.

Para el trámite presencial es necesario agendar una cita previa a través del Sistema de Citas en Línea de la SEMOVI, utilizando la cuenta Llave CDMX. En algunos módulos puede haber atención sin cita, sujeta a disponibilidad y demanda.

Resultados del programa y extensión a 2026

Durante 2025, el programa superó las proyecciones oficiales. Al cierre del año se registraron:

Más de 1.3 millones de licencias permanentes expedidas .

. Recaudación superior a 2,341 millones de pesos, por encima de lo estimado inicialmente.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, los recursos obtenidos fueron destinados a proyectos de movilidad, como la renovación de cruces peatonales, la ampliación del sistema Ecobici y la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público.

Ante estos resultados, la Jefa de Gobierno confirmó que el programa continuará durante todo 2026, manteniendo el precio sin aumento.