INE suspenderá atención en módulos durante fin de año

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán temporalmente sus actividades con motivo del periodo vacacional de fin de año, por lo que pidió a la ciudadanía tomar previsiones si tiene pendiente algún trámite relacionado con la Credencial para Votar.

El INE informó que los Módulos de Atención Ciudadana suspenderán actividades durante el periodo vacacional de fin de año./ INE

De acuerdo con información oficial difundida por el organismo electoral, los módulos del INE permanecerán cerrados los días 24 y 25 de diciembre, debido a las celebraciones navideñas, por lo que no habrá atención al público durante esas fechas en ningún módulo del país.

Además, el INE detalló que del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 también se suspenderán los servicios en los Módulos de Atención Ciudadana como parte del receso administrativo de fin de año, una medida que aplica a nivel nacional.

Durante estos periodos de cierre no será posible realizar trámites presenciales como la inscripción al padrón electoral, renovación de la credencial, cambio de domicilio, corrección de datos personales o reposición por robo, extravío o deterioro de la identificación oficial.

Durante el cierre temporal, no se podrán realizar trámites como renovación, reposición o cambio de domicilio de la credencial para votar./ INE

¿Qué trámites del INE no podrán realizarse durante el cierre de módulos?

La suspensión de actividades implica que ningún trámite relacionado con la credencial para votar podrá efectuarse de manera presencial mientras los módulos permanezcan cerrados, por lo que las personas que no alcancen a acudir antes de las fechas señaladas deberán esperar a que se reanude el servicio.

El Instituto recomendó a la ciudadanía anticipar sus trámites para evitar contratiempos por la suspensión de servicios./ INE

El INE informó que la atención se retomará el 26 de diciembre, tras el cierre por Navidad, y posteriormente el lunes 5 de enero de 2026, una vez concluido el periodo vacacional de fin de año, en los horarios habituales de cada módulo.

Aunque la atención presencial se suspende, el Instituto recordó que la ciudadanía puede consultar información general a través de sus canales oficiales, como el sitio web del INE y la línea telefónica INETel (800 433 2000), donde se brindan orientación y requisitos para futuros trámites.