¿Cuánto pagó Adidas por usar la Piedra del Sol en la playera de la Selección Mexicana?

El Mundial de Francia 1998 fue un antes y un después para el balompié mexicano, ¿quién no recuerda el gol del 'Matador' Hernández a Países Bajos con su cabellera rubia? O también, uno de los mejores uniformes en la historia de la Selección Mexicana, con la Piedra del Sol como protagonista.

Pasaron más de dos décadas para que un jersey Tricolor estuviera en los ojos de todos por un representativo prehispánico como ese, pero la duda entre los aficionados mexicanos surgió, ¿cuánto pagó la marca Adidas para poder tener a la Piedra del Sol en la playera verde?

La presentación | IMAGO7

De acuerdo con una solicitud de transparencia que solicitó ESPN, la marca alemana comenzó el trámite para obtener los derechos desde el 7 de abril del 2025; aunque la playera se presentó de manera oficial a principios de noviembre.

"Se localizó el oficio 401-3-1062, de fecha 07 de abril del año en curso, mediante el cual este Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó autorización a la apoderada legal de la empresa Adidas de México S.A. de C.V. para reproducir en versión libre el monumento arqueológico Piedra del Sol en prendas deportivas para su comercialización", se lee en un documento de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En juego | IMAGO7

¿Cuánto cobró el INAH a Adidas?

El acuerdo entre la marca y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se firmó el mismo día que comenzaron las negociaciones, por lo que el pagó de la playera mundialista también se efectuó casi de inmediato.

Adidas pagó al Gobierno Mexicano alrededor de 41 mil 265 pesos por el uso de la imagen, algo aproximado a los dos mil 249 dólares; todo esto vía la Tesorería de la Federación.

¿En cuánto tiempo puede recuperar Adidas su inversión?

El dinero que pagó la marca alemana se recuperó de manera casi instantánea, pues por poner un ejemplo, la playera de aficionado tiene un valor de mil 999 pesos, es decir, solamente se necesita la venta de poco más de 20 playeras para cubrir el costo de la inversión.

En juego | IMAGO7