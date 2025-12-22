Rafinha anuncia su retiro profesional del futbol

Rafinha Alcántara ha anunciado este lunes, a través de sus redes sociales, su decisión de retirarse del futbol profesional. El mediocampista brasileño, formado en La Masía de Barcelona, pone punto final a su trayectoria a los 32 años, después de permanecer sin club desde el verano de 2024, cuando concluyó su etapa en el Al Arabi de Qatar.

El menor de los hermanos Alcántara cierra así una carrera que lo llevó a competir en algunas de las ligas más importantes de Europa y a formar parte de uno de los ciclos más exitosos del Barcelona en la última década.

Deja el futbol | MEXSPORT

Anunció su retiro

Con su anuncio oficial, Rafinha puso fin a una etapa como futbolista profesional, marcada por un inicio más que prometedor con títulos colectivos, aunque también por los desafíos físicos que al final, terminaron por orillarlo a dejar el deporte profesional.

"Hoy quiero compartir algo importante para mi. He tomado la decisión de retirarme. hace algo má de un año sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide competir en el más alto nivel... El futbol ha sido mi vida desde que tengo memoria y aceptar que ya no lo tendré ha sido duro..El futbol me ha regalado momento inigualables... hoy comienza una nueva etapa", comentó en un video en redes

Anunció su retiro | MEXSPORT

La trayectoria del futbolista

Rafinha fue integrante del plantel dirigido por Luis Enrique que conquistó el histórico triplete en la temporada 2014/15, logrando LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Durante su etapa en el primer equipo azulgrana alternó participaciones con cesiones, primero al Celta de Vigo en 2013 y posteriormente en 2019, además de un paso por el Inter de Milán.

Entre 2017 y 2019, su carrera se vio seriamente condicionada por las lesiones. El mediocampista estuvo cerca de 500 días fuera de las canchas debido a una rotura del ligamento cruzado y una lesión en el menisco, lo que le impidió tener continuidad durante momentos clave de su paso por Barcelona.

Tuvo varios éxitos | MEXSPORT

En 2020, el hijo de Mazinho dejó definitivamente al club catalán para fichar por el Paris Saint-Germain. Se despidió del Barça con un total de 90 partidos oficiales, en los que registró 12 goles y ocho asistencias.

A lo largo de su carrera profesional, Rafinha acumuló 386 partidos, con 55 goles y 46 asistencias en sus registros. Su palmarés incluye una Champions League, tres Ligas españolas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa, una Ligue 1, una Copa y una Supercopa de Francia, un Mundial de Clubes y una Copa del Emir.