Neymar no se rinde: Envía mensaje a Ancelotti y apunta a regresar con Brasil para el Mundial 2026

Desde su llegada como seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti no ha podido contar con la presencia de Neymar Jr. en su plantel, ya sea en amistosos o durante las Eliminatorias de la CONMEBOL; sin embargo, el mismo Ney planea que esto cambie pronto.

El actual jugador de Santos de Brasil ha enviado un mensaje al entrenador italiano, con miras a poder ser parte de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Carletto asumió el cargo en 2025 | AP

¿Llegará Ney al Mundial?

Los rivales de Brasil para la Copa del Mundo de 2026 ya están definidos, pero lo que aún puede cambiar es la convocatoria de Carlo Ancelotti, por lo que Neymar ha decidido mandar un mensaje claro, con la esperanza que eso cambie le de una convocatoria de regreso próximamente.

"Haremos todo lo posible para que el Mundial llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo pueden exigir en julio. Ancelotti, ayúdanos", dijo el ex del FC Barcelona.

Ancelotti dirigirá el Mundial con Brasil | AP

Por si fuera poco, el mundialista con los cariocas en tres ocasiones, ha dejado saber un deseo que ha convertido en promesa, pues mencionó también que si llega a ser convocado y Brasil llega a la Final en el Metlife Stadium, él será autor de un gol con el que se llevarían su sexta Copa del Mundo en la historia de la selección.

Carletto no está convencido

A pesar de saber que Ney es uno de los mejores jugadores en la historia de Brasil, para Carlo Ancelotti eso no significa nada, pues desde que asumió el cargo como seleccionador carioca, no ha llevado al exjugador de PSG, ya que considera que para estar en su equipo lo que se necesita "no es solo talento, sino también condición física e intensidad".

Ney ansía volver | AP

Esto es congruente con que Neymar ha tenido una baja muy importante de juego en los últimos años, tanto que no ha sido convocado desde 2023, además de que ha sido víctima de varias lesiones en los años más recientes de su carrera.

"Es normal que la gente pregunte, porque Neymar es una leyenda del futbol brasileño. Todos queremos que recupere su mejor condición física. La Federación Brasileña de Futbol, el entrenador, el cuerpo técnico de la selección y los jugadores esperan que pueda volver a su mejor nivel", mencionó el italiano.