Otros Deportes

¿Cuándo y dónde ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo patinador artístico l RRSS
Ramiro Pérez Vásquez 08:39 - 10 febrero 2026
El patinador artístico mexicano se presenta en el programa corto masculino

Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, se encuentra a una horas de hacer su debut en Milano-Cortina 2026 (Juegos Olímpicos de Invierno) con el programa corto masculino en busca de superar lo hecho en Beijing 2022 cuando alcanzó el programa largo.

El atleta tricolor tratará de hacer su mejor exhibir su mejor exhibición, para clasificar como uno de los mejores 24 de la competición, en la que se medirá la elegancia y la precisión de movimiento sobre la pista de hielo en Milano-Cortina.

Donovan Carrillo en competencia
Donovan Carrillo en competencia l AP

La sede de su debut es en la pista de la Milano Ice Skating Arena y llega como uno de los mexicanos con grandes esperanzas de alcanzar hechos sin precedentes arribando con grandes exhibiciones previamente; segundo lugar en el NRW Trophy 2024 y un tercer lugar en Skate to Milano 2025.

Por lo pronto, su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno se dará este 10 de febrero en punto de las 11:30hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguir todo el programa a través de Claro Sports, ViX Premium y en TV Abierta con el Canal 9.

Donovan Carrillo durante una presentación
Donovan Carrillo durante una presentación l AP

¿Cuándo volverá a competir en caso de avanzar?

En caso de avanzar, el programa libre se llevará a cabo el 13 de febrero, también en un horario de 12:30, instancia en la que Donovan Carrillo podría definir su destino olímpico y con probabilidades de luchar por una medalla.

¿Cuál fue su más reciente participación?

Donovan Carrillo previamente disputó el Campeonato de los Cuatro Continentes en donde finalizó en la posición 15 tras una presentación que lo catapultó para competir entre la élite. El patinador tapatío firmó una actuación sólida con 139.05 puntos.

El originario de Zapopan concluyó su participación con 213.05 puntos, cifra que representó su marca personal más alta en esta competencia, la puntuación obtenida superó la alcanzada por Carrillo en ediciones anteriores del torneo.

Carrillo logró completar sus rutinas con estabilidad técnica y ejecución consistente, factores que influyeron directamente en la valoración de los jueces. El balance general para el mexicano fue positivo en términos de puntuación, pese a no mejorar su mejor posición histórica dentro del Campeonato de Cuatro Continentes.

Donovan Carrillo con bandera mexicana | AP

Fecha: 10 de febrero

Hora. 11:30 (Centro de México)

Sede: Milano Ice Skating Arena

Trasnmisión: Claro Sports, ViX Premium y Canal 9

