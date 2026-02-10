Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?

Tigres y Forge FC se enfrentarán en un partido definitivo de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde ambos equipos definirán su futuro en el certamen.

Los felinos buscarán aprovechar la localía y conseguir el pase a la siguiente ronda, luego de un empate sin goles en el juego de ida disputado en Canadá.

Forge logró sacar el cero en su casa ante Tigres | MexSport

Pese a jugar en casa, los dirigidos por Guido Pizarro deberán ser muy cuidadosos y evitar a toda costa la anotación del Forge, pues el gol de visita es el primer criterio de desempate.

Tigres llega motivado a este encuentro luego de una gran exhibición el pasado viernes que terminó en goleada 5-1 sobre Santos

Tigres ante Santos en casa | Imago7

¿Cuándo y dónde ver Tigres vs Forge?