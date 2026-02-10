Cardíaco fin a novela del '9'

Al final, el cierre de registros no estuvo tan cardíaco. Bueno, excepto para Cruz Azul. La novela del 9 terminó pasadas las 7 de la noche, pues contrario a lo especulaba muchos, el cierre de incorporaciones en Liga MX finalizó 23:59.

Fueron 36 horas de negociaciones entre Tigres y Cruz Azul, además fue de presidente a presidente, de Mau Culebro al Inge Velázquez. Por la noche alcanzan el agónico acuerdo y Nico Ibáñez va por tres años a La Noria a cambio de 2.5 melones de dólares, muy lejano a lo de Joao Pedro.

NI CON REBAJA SALIÓ EL GOLEADOR

En cuanto San Luis detectó el interés de Cruz Azul por Joao Pedro, lo renovó, a pesar de estar a punto de cumplir 34 años, pues así le podía subir la cláusula de rescisión a 5 millones de los gringos, y claro, con su respectivo súper aumento de sueldo.

Pues el Aleti MX no se bajó del costo ante La Máquina, que tampoco quiso subir sus pretensiones hasta la cláusula. Y así apareció la opción de Ibáñez. Cuando los potosinos detectaron que se podían quedar con Joao Pedro, ahora sí tocaron la ventanilla celeste: ¿Y si ya te lo dejo en 4, te animas? Pero era demasiado tarde. Y ahora, el brasileño se quedará muy a gusto en San Luis, sin la presión de un grande y con un sueldo mayor al de Ibáñez. Así como lo lees.

BLINDAJE ANTIREGIO AL ROMPERREDES

Ante la búsqueda urgente de goleador en varios clubes esta ventana invernal, el Toluca decidió proteger al suyo, al extraordinario e inagotable Paulinho. Le quedaba un año de contrato, así que lo renovó hasta 2029 con una fuerte cláusula, pensada especialmente por los equipos regios, en particular Rayados, acostumbrado a comprar los éxitos ajenos a puro billetazo. No vaya a ser… y si es, que les cueste los dos ojos de la cara.

AÚN SE PUEDE FICHAR EN LIGA MX

Pues aunque a medianoche cerraron los registros para este Clausura 26, en realidad aún se puede contratar: el reglamento de Liga MX permite que hasta el próximo 6 de marzo, los equipos puedan incorporar a dos futbolistas que sean agentes libres desde antes de hoy, es decir, que no tengan contrato previo a este 10 de febrero. No hay mucho de donde escoger, pero no falta el que quiera ocupar esta oportunidad.

ABANDONAN A RAYADOS EN ESTADIO

Y ojo con la entrada en el Gigante de Acero en Conca, pues a pesar de que es el estadio con los mejores registros de asistencia en nuestro futbol, ante Xelajú se espera abandono al Monterrey.