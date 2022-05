RÉCORD 20 años: Luis García catalogó a Francia 98 como el mayor aprendizaje de su vida

Luis García, colaborador de RÉCORD, ha vivido las Copas del Mundo desde dos facetas distintas, como jugador y como analista, motivo por el cual reveló que fue el Mundial de Francia 1998, el cual le dejó un gran aprendizaje.

“Viví el 94’ con Mejía Barón en Estados Unidos, que ahí si tuve la oportunidad de jugar y meter un par de goles y luego me tocó la parte más complicada y de mayor aprendizaje en mi vida, que fue el Mundial del 98’, en donde no jugué ni un solo minuto. No es agradable, es un grandísimo aprendizaje, donde fuiste un tipo importante y en la otra tuve que aprender a jugar desde la sombra”, declaró en charla con RÉCORD.

Además, el 'Doctor' señaló que fue justamente la generación de la década de los 90’s la que marcó un ‘antes y un después’ para el Tri en las justas mundialistas.

“La Selección del 86 es en la que México más lejos ha llegado, una gran mayoría de universitarios, dirigida por Bora, estaba Mejía Barón, era realmente mucha gente de Universidad, era un equipo que tenía todo el sello universitario”, mencionó.

“Posteriormente, vino la suspensión del 90, y luego viene la generación del 94’ que tiene que ver con la Copa América, la cual fue increíble, era la primera vez que jugábamos una Copa América, no sabíamos de qué se trataba o si la pelota era redonda y acabamos haciendo una Copa América extraordinaria, fuimos superados por Argentina en la Final, un equipo de mucho más rodaje, un equipo de mucha más sabiduría”, agregó.

“Creo que esa generación de los 90’s es un parteaguas, que tiene que ver con la llegada de Menotti y luego como lo retoma todo Miguel Mejía Barón y luego viene la del 98. Que a mí también la del 2006 de La Volpe me pareció interesante, y no lo digo porque esté yo, quitándome a mí, yo sí creo que la Selección de principios de los 90’s es un parteaguas es antes y después de esa Selección”, comentó.

DEBUT COMO COMENTARISTA EN UNA FINAL DE COPA DEL MUNDO

Luis García recordó que en el Mundial de Corea-Japón 2002 tuvo la oportunidad de comentar su primera Final; sin embargo, admitió que debido a los nervios tardó en realizar su primer análisis.

“En el 2002 en Corea y Japón, llega la Final, en ese tiempo a diferencia de ahora que Azteca Deportes usa un narrador, uno o dos comentaristas y alguien en cancha, antes se usaba que un narrador narrara medio tiempo y el otro narrador narrar el otro medio tiempo y había un solo comentaristas y en cancha en ese tiempo no se tenía acceso sobre todo en Copas del Mundo y en Finales menos.

“José Ramón me llama a su oficina y ahí había invitados, estaba Menotti, Roberto Gómez Junco y Rafa Puente que eran tres comentaristas años luz delante de mí, y José Ramón decide y me da la oportunidad de comentar mi primera Final como comentarista estelar. Me manda a llamar, me dice: 'Es tu momento, vas a comentar la Final, el primer tiempo lo va a narrar Christian Martinoli, el segundo tiempo lo va a narrar Emilio Fernando Alonso', y a mí se me caían los pantalones.

“Vamos al partido en Yokohama a la Final, Alemania contra Brasil, casi llegamos tarde, calculamos mal los tiempos, tráfico del carajo casi llegamos al pitazo. Arranca el partido y normalmente en la actualidad yo hago mi primer comentario antes de los 30 segundos, y ahí habían pasado como ocho minutos y yo no hablaba, estaba yo cagado de miedo y Martinoli narrando se me quedaba viendo como diciendo y a qué hora vas a entrar. Y me acuerdo perfectamente de que mi primer comentario fue sobre Jeremies contención alemán, me enfoqué, dije, 'tengo que decir algo' pero me tardé porque estaba yo cagado de miedo”, declaró en charla con RÉCORD.

