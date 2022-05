Alexis Vega: Titán

Estoy en plena conciencia que no es la primera vez que escribo de ti, y como vienes rodando, confirmo desde ahora que no será la última.

Es una gozada verte jugar a la pelota, es una canija maravilla observar cómo te vinculas con el balón, parecen ser uno mismo como bien cantaba Timbiriche hace múltiples años.

Decir que pasas por tu mejor momento sería riesgoso, llevas mucho tiempo instaurado en una dimensión diferente que la media, no te inmutan las penurias ni cercanas ni lejanas, tú vas a lo tuyo dejando una contundente huella, estás tatuando tu marca y lo haces elegante y felizmente.

Siempre he creído que el futbolista profesional vive en una burbuja, la cual es sensacional en muchos tópicos, y sumamente peligrosa en otros tantos menesteres, máxime cuando se poncha, o la ponchan, y se debe salir a la vida mundana, la cual circunda terriblemente alejada de tan bendita profesión.

Pues bien, dentro de esa burbuja, tú vives en una cápsula aparte, pero una muy sana cápsula, ya que todo lo que sucede a tu alrededor daría la impresión, no te perturba en lo absoluto, ni lo más caótico, y si juegas en las Chivas este paraje es frecuente, ni cuando todo luce lindo. Tú estás afianzado y engrandeciendo esa individual cápsula gestando una mayúscula y luminosa carrera.

Tu manera de expresar el juego es sensacional, eres inteligente, y ese cacumen te convierte en un gran socio de la pelota.

Cada jugada en la que intervienes no posee desperdicio, hasta a los saques de banda les obtienes el mayor rédito. Algunos entrenadores han pretendido enclaustrarte en ciertas zonas del campo, ilusos ellos, tú necesitas total libertad, tú puedes hacer lo que se te venga en gana, cuando se te venga en gana. Ponerte grilletes es una estupidez en toda la regla, y en cada acción en la que intervienes lo dejas patente.

Tus compañeros saben e identifican que vives varios escalafones por encima de ellos, y por ende te buscan siempre, te quieren hacer llegar el balón con suma rapidez, sabedores que harás magia.

La mayoría de las ocasiones que recibes la pelota lo haces bien perfilado, y de frente a tus oponentes y a la portería rival.

Y esto me recuerda un gran concepto de Ricardo Ferretti; quien hoy sufre y mucho con Juárez FC, que insistía en que no había otra manera de recibir la redonda, que hacerlo perfilado, era como sacarle al oponente un rayo paralizador, ya que no te podía atacar, automáticamente se paralizaba, y tú haces eso sumamente seguido, tú inmovilizas a tus enemigos.

Por si todo lo anterior fuera poco, resulta fantástico observar cómo utilizas el cuerpo, no solo te impones desde la solvencia técnica, lo haces también desde lo físico, manifiestas una sobresaliente listeza para ganar posición utilizando tu cuerpo.

En el futbol mexicano solemos colocar en tronos a futbolistas que no lo merecen, es una absurda necesidad de crear ídolos. Medianamente se entiende, ya que somos una nación con profundas carencias sociales y económicas, así que necesitamos personajes a quienes aferrarnos, para sentirnos felices, máxime en el futbol el deporte más popular.

Un esclarecedor ejemplo de lo anterior eres tú Marcelo Flores, a quien algunos te etiquetan como el salvador de la Selección Nacional, bendito que tú Gerardo Martino con esa pulcritud que te caracteriza al usar las palabras, señalaste que la Selección no tiene por qué rendir pleitesía a ningún futbolista, sino al revés.

Y por el contrario, a jugadores que son una máquina, una joya, unos fuera de serie como tú Alexis Vega, se les cuestiona y se les debate.

Pues bien, hoy estamos en presencia de un notable futbolista, de un real abanderado de la esperanza, un confiable embajador del bien jugar, que hace su trabajo como el mejor, que hace goles a pasto, que hace jugar a sus compañeros, que es asistente, que genera alegrías, y que provoca brutales emociones. Así que gocemos, reconozcamos y aplaudamos al mejor futbolista, por mucho, repito, por mucho, en la Liga MX, el 10 del Guadalajara.

