Menú del Torito 2025: ¿Qué comerán en Navidad y Año Nuevo quienes no pasen el alcoholímetro?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer el menú especial que se servirá a las personas que sean ingresadas al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, mejor conocido como “El Torito”, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2025.

La medida forma parte de los protocolos habituales que se aplican en estas fechas y tiene como objetivo garantizar un trato digno, sin que ello represente una reducción en las sanciones administrativas para quienes incumplan el Reglamento de Tránsito.

El Torito es a donde se lleva a aquellos automovilistas que no pasan el alcoholímetro/Google

Menú del ‘Torito’ para la noche del 24 de diciembre

De acuerdo con la SSC, las personas que den positivo en el alcoholímetro durante la Nochebuena recibirán una cena completa compuesta por:

Entrada: Espagueti con crema, jamón y piña.

Espagueti con crema, jamón y piña. Plato fuerte: Pavo bañado en salsa de mango habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema.

Pavo bañado en salsa de mango habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema. Acompañamiento: Ensalada de manzana con crema, pasas y nueces.

Ensalada de manzana con crema, pasas y nueces. Bebida: Ponche de frutas caliente.

Este menú será servido exclusivamente a quienes permanezcan en el centro durante la noche del 24 de diciembre.

El menú navideño incluirá pavo, ensalada y ponche/SSC

Menú del ‘Torito’ para Año Nuevo

Para la noche del 31 de diciembre, la SSC informó que el menú será distinto y estará integrado por:

Entrada: Sopa de codito con crema, salchicha y un toque de durazno.

Sopa de codito con crema, salchicha y un toque de durazno. Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle.

Pavo en salsa de arándanos con chipotle. Guarnición: Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil.

Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil. Postre: Ensalada de manzana.

Ensalada de manzana. Bebida: Ponche de frutas.

El menú se servirá durante la celebración de Año Nuevo, conforme a los lineamientos del centro.

Para el 31 de diciembre será un menú muy similar/Archivo RÉCORD

Parámetros del alcoholímetro en CDMX

La SSC de la Ciudad de México recordó que una persona no debe rebasar los siguientes límites para evitar ser sancionada:

Conductores de vehículos particulares: más de 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado .

más de . Motociclistas: más de 0.20 mg/l .

más de . Conductores de transporte público o de carga: tolerancia cero.

Superar estos niveles implica la detención administrativa obligatoria.

Costos y sanciones por reprobar el alcoholímetro

Reprobar la prueba de alcoholemia conlleva sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, entre ellas:

Arresto administrativo de 20 a 36 horas en el ‘Torito’.

en el ‘Torito’. Multa económica de 60 UMAs , equivalente a aproximadamente 6 mil 788 pesos .

, equivalente a aproximadamente . Pérdida de seis puntos en la licencia de conducir.

en la licencia de conducir. Traslado del vehículo al corralón, con costos adicionales por arrastre y almacenaje.

El costo total puede superar los 10 mil pesos, dependiendo del tiempo que el vehículo permanezca en el depósito.

Si no quiere ser detenido por 36 horas, es mejor que no conduzcas alcoholizado/SSC

Operativo ‘Conduce Sin Alcohol’

La SSC informó que el programa “Conduce Sin Alcohol” se mantiene activo las 24 horas del día, especialmente durante la temporada decembrina y hasta los primeros días de enero de 2026, con el objetivo de reducir accidentes viales y garantizar la seguridad en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a no manejar bajo los efectos del alcohol, utilizar transporte alternativo o designar a un conductor responsable.