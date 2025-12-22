Mundial 2026: Sheinbaum se deslinda de la venta de boletos

El tema de la venta de boletos para el Mundial de 2026, que ha generado polémica por su alto costo y por las dificultades con la boletera, llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dejó en claro que su administración no tiene injerencia directa, ya que se trata de un evento organizado por la FIFA y sus afiliados.

La polémica alrededor de la venta de boletos para el Mundial llegó a la mañanera/Redes Sociales

Sheinbaum: la venta de boletos es un asunto privado de la FIFA

Durante la mañanera de este lunes, la mandataria explicó que la comercialización de entradas corresponde a instancias privadas, aunque existe supervisión por parte de las autoridades en lo que marca la ley.

“Es un asunto privado por parte de la FIFA y quienes tienen el Estadio Azteca, o el Estadio Jalisco, o en Monterrey, pero es un asunto privado y la Profeco hace una revisión porque hay una parte de la regulación, en donde son las ciudades quien debe hacer la inspección o el estado o ya la federación, pero hay un trabajo coordinado con FIFA y particularmente con los tres gobiernos en donde va a haber partidos”, comentó Sheinbaum.

FIFA abrió una plataforma para intercambio de boletos en México, más no es de reventa/AP

Profeco aclara: no es reventa, es intercambio de boletos

En el mismo contexto, César Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó que la FIFA creó una plataforma de intercambio de boletos, y no de reventa, como se llegó a creer.

El funcionario recordó que la reventa es un delito en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países sede del Mundial.

“Para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana, porque tanto en Canadá como en Estados Unidos la reventa es legal, no así en México, por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual. Entonces, lo que decidió FIFA, con base en la legislación mexicana, es hacer una plataforma de intercambio de boletos”, aclaró.

La presidenta calificó el Mundial como un evento privado de FIFA/Presidencia de México

México redujo la exención de impuestos a la FIFA

La presidenta Sheinbaum también aprovechó para aclarar que su gobierno modificó los contratos firmados entre México y la FIFA durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la mandataria, la actual administración redujo a un solo año la exención de impuestos que se otorgará al máximo organismo del futbol.

“El fin de semana salió un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos. Sacó la Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante, porque fue al revés. No se había firmado algo en 2015 o 2016 para que se llevara a cabo el Mundial en México que daba varios años de exención de impuestos; se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda”, explicó Sheinbaum Pardo.





La presidenta Sheinbaum redujo el tiempo de condonación de impuestos a la FIFA/Presidencia de México



