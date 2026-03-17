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Día de San Patricio 2026: origen, significado y por qué se celebra cada 17 de marzo

La celebración se expandió gracias a la migración irlandesa, especialmente en Estados Unidos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:19 - 17 marzo 2026
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San Patricio fue un misionero cristiano que vivió en el siglo V y es reconocido por haber llevado el cristianismo a Irlanda

El Día de San Patricio se celebra cada 17 de marzo y es una de las festividades más populares a nivel mundial, aunque su origen es profundamente religioso y está ligado a la historia de Irlanda. Con el paso del tiempo, esta fecha ha evolucionado hasta convertirse en una celebración cultural que trasciende fronteras.

San Patricio fue un misionero cristiano que vivió en el siglo V y es reconocido por haber llevado el cristianismo a Irlanda. Aunque no nació en ese país, fue capturado y llevado como esclavo cuando era joven, experiencia que marcó su vida y su posterior vocación religiosa.

El color verde y el trébol son los símbolos más representativos de esta festividad mundial./ Pixabay

Tras escapar, años más tarde regresó a Irlanda como sacerdote con el objetivo de evangelizar a la población. Se le atribuye un papel clave en la conversión de los irlandeses al cristianismo, motivo por el cual fue nombrado santo patrono del país.

¿Por qué se celebra el Día de San Patricio el 17 de marzo?

La fecha del 17 de marzo corresponde al día de la muerte de San Patricio, ocurrida alrededor del año 461. Desde entonces, esta jornada se convirtió en una conmemoración religiosa en su honor dentro de Irlanda.

En varias ciudades del mundo, monumentos y calles se pintan de verde para conmemorar la fecha./ Pixabay

Con el paso del tiempo, la celebración se transformó y comenzó a incorporar elementos culturales, como desfiles, música tradicional y el uso del color verde, que está asociado tanto con Irlanda como con el trébol, símbolo que el santo utilizaba para explicar la Santísima Trinidad.

Lo que inició como una celebración religiosa hoy es una fiesta global llena de tradición y cultura./ Pixabay

El trébol de tres hojas es uno de los íconos más representativos de esta festividad, ya que, según la tradición, San Patricio lo usó como herramienta didáctica para explicar conceptos religiosos a la población.

De celebración religiosa a fenómeno global

Aunque en sus inicios era una festividad estrictamente religiosa, el Día de San Patricio se ha convertido en un evento global que se celebra en países como Estados Unidos, Canadá, México y diversas naciones de Europa.

En ciudades alrededor del mundo se realizan desfiles multitudinarios, se iluminan monumentos de color verde y se organizan eventos culturales que incluyen música, gastronomía y bebidas típicas.

San Patricio es reconocido por llevar el cristianismo a Irlanda en el siglo V./ Pixabay

Parte de su popularidad se debe a la diáspora irlandesa, especialmente en Estados Unidos, donde la celebración tomó un carácter más festivo y masivo, alejándose en parte de su origen religioso.

Hoy en día, el Día de San Patricio es una mezcla de tradición, identidad cultural y celebración internacional, que honra la historia de Irlanda mientras invita a millones de personas a sumarse a la fiesta cada 17 de marzo.

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