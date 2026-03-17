Incendio en rascacielos de Manhattan provoca alerta previo al desfile de San Patricio

Un incendio en un rascacielos de Manhattan generó alerta entre autoridades y ciudadanos en Nueva York, luego de que una columna de humo fuera visible a gran distancia en la ciudad, en las horas previas al desfile del Día de San Patricio.

El incidente ocurrió en una zona cercana al recorrido del evento, considerado uno de los más concurridos del calendario anual, lo que incrementó la atención sobre la emergencia y las medidas de seguridad implementadas.

El incendio se originó en la azotea de uno de los edificios/X: @ResistWire

Columna de humo visible en la ciudad

El incendio se registró en un edificio de gran altura, lo que provocó que el humo se elevara por encima de la estructura y pudiera observarse desde distintos puntos de Manhattan.

La imagen de la densa columna de humo fue difundida en redes sociales y medios de comunicación, generando preocupación entre residentes, trabajadores y asistentes que ya se encontraban en la zona por las celebraciones.

Manhattan *10-76* Box 0788

6 E 43rd St off Madison Ave

FIRE IN THE HVAC ON THE ROOF, 28 STORY 80X200 HIRISE COMMERCIAL pic.twitter.com/tJqhDi0Ofc — NYCFireWire (@NYCFireWire) March 17, 2026

Movilización de bomberos en la zona

Ante la emergencia, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó un operativo con múltiples unidades para atender el incendio.

Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación, especialmente por tratarse de una zona con alta concentración de edificios.

Cierres y afectaciones viales

Como parte de las acciones de seguridad, autoridades implementaron cierres de calles y acordonamiento del área, lo que generó afectaciones en la movilidad.

Las medidas coincidieron con la llegada de personas al área para el desfile, lo que provocó ajustes en la circulación y el tránsito en los alrededores.

MASSIVE FIRE 🔥 SLAMS MANHATTAN



Huge fire RIGHT NOW Near Grand Central Terminal! STAY SAFE pic.twitter.com/r9PBOpE2i8 — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) March 17, 2026

Sin reporte de víctimas graves

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron víctimas graves derivadas del incendio, aunque la magnitud del humo y la movilización de servicios de emergencia generaron una fuerte presencia de autoridades en la zona.

El fuego fue contenido tras la intervención de los bomberos, quienes permanecieron en el sitio para realizar labores de revisión y control.

Hasta el lugar llegaron bomberos para controlar el fuego; el saldo es sin lesionados/AFP

Contexto previo al desfile de San Patricio

El incidente ocurrió horas antes del desfile del Día de San Patricio, evento que reúne a miles de personas en calles de Manhattan cada año.

Debido a la cercanía con el recorrido, la emergencia fue atendida con rapidez para garantizar condiciones de seguridad antes del inicio de las actividades programadas.

El siniestro sucedió horas antes del inicio del desfile de San Patricio/X: @whatisny

Operativo de seguridad reforzado