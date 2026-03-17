Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Incendio en rascacielos de Manhattan provoca alerta previo al desfile de San Patricio
Un incendio en un rascacielos de Manhattan generó alerta entre autoridades y ciudadanos en Nueva York, luego de que una columna de humo fuera visible a gran distancia en la ciudad, en las horas previas al desfile del Día de San Patricio.
El incidente ocurrió en una zona cercana al recorrido del evento, considerado uno de los más concurridos del calendario anual, lo que incrementó la atención sobre la emergencia y las medidas de seguridad implementadas.
Columna de humo visible en la ciudad
El incendio se registró en un edificio de gran altura, lo que provocó que el humo se elevara por encima de la estructura y pudiera observarse desde distintos puntos de Manhattan.
La imagen de la densa columna de humo fue difundida en redes sociales y medios de comunicación, generando preocupación entre residentes, trabajadores y asistentes que ya se encontraban en la zona por las celebraciones.
Manhattan *10-76* Box 0788— NYCFireWire (@NYCFireWire) March 17, 2026
6 E 43rd St off Madison Ave
FIRE IN THE HVAC ON THE ROOF, 28 STORY 80X200 HIRISE COMMERCIAL pic.twitter.com/tJqhDi0Ofc
Movilización de bomberos en la zona
Ante la emergencia, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó un operativo con múltiples unidades para atender el incendio.
Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación, especialmente por tratarse de una zona con alta concentración de edificios.
Cierres y afectaciones viales
Como parte de las acciones de seguridad, autoridades implementaron cierres de calles y acordonamiento del área, lo que generó afectaciones en la movilidad.
Las medidas coincidieron con la llegada de personas al área para el desfile, lo que provocó ajustes en la circulación y el tránsito en los alrededores.
MASSIVE FIRE 🔥 SLAMS MANHATTAN— Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) March 17, 2026
Huge fire RIGHT NOW Near Grand Central Terminal! STAY SAFE pic.twitter.com/r9PBOpE2i8
Sin reporte de víctimas graves
De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron víctimas graves derivadas del incendio, aunque la magnitud del humo y la movilización de servicios de emergencia generaron una fuerte presencia de autoridades en la zona.
El fuego fue contenido tras la intervención de los bomberos, quienes permanecieron en el sitio para realizar labores de revisión y control.
Contexto previo al desfile de San Patricio
El incidente ocurrió horas antes del desfile del Día de San Patricio, evento que reúne a miles de personas en calles de Manhattan cada año.
Debido a la cercanía con el recorrido, la emergencia fue atendida con rapidez para garantizar condiciones de seguridad antes del inicio de las actividades programadas.
Operativo de seguridad reforzado
La presencia de servicios de emergencia y autoridades permitió mantener bajo control la situación en una zona de alta afluencia.
El incendio se convirtió en uno de los eventos relevantes en la ciudad previo al desfile, al evidenciar la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia en un contexto de concentración masiva de personas.