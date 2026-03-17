Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel

La película “Spider-Man: Brand New Day” presentó un breve adelanto de su primer tráiler oficial, en el que se muestra una imagen inspirada en una de las portadas más icónicas de los cómics del Hombre Araña, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del personaje.

El material promocional no revela detalles específicos sobre la trama, pero confirma que la producción apostará por una estética visual directamente ligada al universo de los cómics, retomando elementos clásicos del superhéroe.

Ya se dio a conocer el primer avance del tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day/Marvel

Un adelanto inspirado en los cómics

El primer vistazo de la película destaca por recrear una portada emblemática de Spider-Man, una decisión que forma parte del enfoque creativo del proyecto.

El equipo detrás de la cinta ha señalado que varias portadas clásicas de Marvel servirán como referencia visual, lo que busca reforzar la identidad del personaje dentro del cine.

Una nueva etapa para el personaje

“Brand New Day” representa una nueva fase en la historia de Spider-Man dentro del universo cinematográfico, ya que continúa los eventos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home”.

En esa entrega, el mundo olvidó la identidad de Peter Parker, lo que abre la puerta a una narrativa renovada en la que el personaje debe reconstruir su vida desde cero.

Hay mucha expectativa relacionada a la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Peter Parker/Marvel

Referencia directa a los cómics

El título de la película hace referencia a la saga “Brand New Day” publicada en 2008, una etapa clave en los cómics del personaje.

En esa historia, Spider-Man atraviesa un reinicio en su vida personal y como superhéroe, lo que se refleja en cambios importantes en su entorno, relaciones y desarrollo.

Un Spider-Man más cercano a su origen

El adelanto también sugiere que el personaje tendrá un enfoque más cercano a sus raíces, con un diseño visual que retoma elementos clásicos del traje y la narrativa del cómic.

Este planteamiento apunta a una versión del héroe que combina la continuidad cinematográfica con referencias directas al material original.

"Spider-Man":

Por los adelantos del tráiler de #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/NgvBse4nFY — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 17, 2026

Expectativa rumbo al estreno