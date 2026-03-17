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Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel

En el tráiler se recreó la portada de uno de los cómics más famosos de Spider Man/Marvel
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:44 - 17 marzo 2026
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Esta película está programada para estrenarse en cines el próximo 31 de julio

La película “Spider-Man: Brand New Day” presentó un breve adelanto de su primer tráiler oficial, en el que se muestra una imagen inspirada en una de las portadas más icónicas de los cómics del Hombre Araña, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del personaje.


El material promocional no revela detalles específicos sobre la trama, pero confirma que la producción apostará por una estética visual directamente ligada al universo de los cómics, retomando elementos clásicos del superhéroe.

Ya se dio a conocer el primer avance del tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day/Marvel

Un adelanto inspirado en los cómics

El primer vistazo de la película destaca por recrear una portada emblemática de Spider-Man, una decisión que forma parte del enfoque creativo del proyecto.


El equipo detrás de la cinta ha señalado que varias portadas clásicas de Marvel servirán como referencia visual, lo que busca reforzar la identidad del personaje dentro del cine.

Una nueva etapa para el personaje

“Brand New Day” representa una nueva fase en la historia de Spider-Man dentro del universo cinematográfico, ya que continúa los eventos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home”.


En esa entrega, el mundo olvidó la identidad de Peter Parker, lo que abre la puerta a una narrativa renovada en la que el personaje debe reconstruir su vida desde cero.

Hay mucha expectativa relacionada a la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Peter Parker/Marvel

Referencia directa a los cómics

El título de la película hace referencia a la saga “Brand New Day” publicada en 2008, una etapa clave en los cómics del personaje.


En esa historia, Spider-Man atraviesa un reinicio en su vida personal y como superhéroe, lo que se refleja en cambios importantes en su entorno, relaciones y desarrollo.

Un Spider-Man más cercano a su origen

El adelanto también sugiere que el personaje tendrá un enfoque más cercano a sus raíces, con un diseño visual que retoma elementos clásicos del traje y la narrativa del cómic.


Este planteamiento apunta a una versión del héroe que combina la continuidad cinematográfica con referencias directas al material original.

Expectativa rumbo al estreno

Aunque el avance es breve, el anuncio del adelanto forma parte de la estrategia de promoción de la película, que ha comenzado a generar conversación entre los seguidores del personaje.


La recreación de una portada clásica y la referencia directa a una etapa importante de los cómics posicionan a “Spider-Man: Brand New Day” como una de las producciones más esperadas dentro del género de superhéroes, pautada a estrenarse el próximo 31 de julio.

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