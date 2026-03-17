Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Inter de Miami vs Nashville?

Nashville vs Inter Miami EN VIVO ONLINE | RÉCORD
Jorge Armando Hernández 11:04 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En RÉCORD te contamos cómo puedes disfrutar del encuentro entre Inter de Miami vs Nashville de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup

Tras un empate a cero goles en el juwgo de Ida en la cancha del Geodis Park, Inter de Miami ahora recibe a su similar de Nashville FC para disputar el partido de Vuelta correspondiente a los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup.

El partido de Ida terminó con un empate a cero goles l AP

El Chase Stadium de Fort Lauderdale será la cancha que verá al primer semifinalista del torneo norteamericano. En el partido de Ida, el conjunto rosa de Florida tuvo un contratiempo temprano en el enfrentamiento cuando al minuto 7' se lesionó Maximiliano Falcón.

Falcón fue reemplazado por Gonzalo Luján quien en los últimos partidos ha perdido protagonismo con el conjunto rosa y tiene que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan, además, Luján reconoció que el equipo extraña a Jordi Alba y a Sergio Busquets.

Casi llega el gol número 900 de Lionel Messi
Messi no pudo anotar su gol 900 l AP

Lionel Messi estuvo a punto de anotar su gol número 900 en su carrera como profesional, pero la intervención y atajada por parte de Brian Schwake, arquero de Nashville, detuvo las intenciones del argentino. Si anota en el partido de Vuelta estará a solo 100 goles de lograr la milésima cantidad.

Nashville FC e Inter de Miami en la MLS
Nashville FC e Inter de Miami marchan en buenas posiciones en sus conferencias l AP

Nashville FC marcha como segundo lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste, con una marca de 10 puntos tras cuatro jornadas jugadas. Por otro lado, su rival Inter de Miami mantiene un marca de siete puntos y se ubica en la posición tres de la tabla.

Ambos equipos llegan en buen momento y marchando bien sus Conferencias, el partido está para cualquiera aunque el conjunto rosa confía en el poderío de Messi para seguir avanzando en Concacaf Champions Cup.

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal

  • Lugar: Chase Stadium de Fort Lauderdale

  • Fecha: 18 de marzo de 2026

  • Horario: 17:00 hrs tiempo de México

  • Canal: FOX ONE, FOX +

Últimos videos
Lo Último
12:31 Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
12:24 Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
12:18 Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
12:12 "Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas
12:07 Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
11:32 ¿Se queda en Barcelona? Joan Laporta habló sobre el futuro de Marcus Rashford
11:30 ¿Se aleja del Mundial 2026? Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para Fecha FIFA
11:28 ‘Dune 3’, el primer adelanto: Timothée Chalamet regresa para el final épico de la saga
11:19 Día de San Patricio 2026: origen, significado y por qué se celebra cada 17 de marzo
11:04 Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Inter de Miami vs Nashville?
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
NFL
17/03/2026
Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
Contra
17/03/2026
Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
Futbol
17/03/2026
Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
César Arturo Ramos Palazuelos previo al partido de vuelta de la Final entre Toluca y Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
17/03/2026
"Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas
Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
Futbol
17/03/2026
Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
Marcus Rashford en partido del Barcelona en LaLiga | AP
Futbol
17/03/2026
¿Se queda en Barcelona? Joan Laporta habló sobre el futuro de Marcus Rashford