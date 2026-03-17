Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Inter de Miami vs Nashville?

Tras un empate a cero goles en el juwgo de Ida en la cancha del Geodis Park, Inter de Miami ahora recibe a su similar de Nashville FC para disputar el partido de Vuelta correspondiente a los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup.

El partido de Ida terminó con un empate a cero goles l AP

El Chase Stadium de Fort Lauderdale será la cancha que verá al primer semifinalista del torneo norteamericano. En el partido de Ida, el conjunto rosa de Florida tuvo un contratiempo temprano en el enfrentamiento cuando al minuto 7' se lesionó Maximiliano Falcón.

Falcón fue reemplazado por Gonzalo Luján quien en los últimos partidos ha perdido protagonismo con el conjunto rosa y tiene que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan, además, Luján reconoció que el equipo extraña a Jordi Alba y a Sergio Busquets.

Casi llega el gol número 900 de Lionel Messi

Messi no pudo anotar su gol 900 l AP

Lionel Messi estuvo a punto de anotar su gol número 900 en su carrera como profesional, pero la intervención y atajada por parte de Brian Schwake, arquero de Nashville, detuvo las intenciones del argentino. Si anota en el partido de Vuelta estará a solo 100 goles de lograr la milésima cantidad.

Nashville FC e Inter de Miami en la MLS

Nashville FC e Inter de Miami marchan en buenas posiciones en sus conferencias l AP

Nashville FC marcha como segundo lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste, con una marca de 10 puntos tras cuatro jornadas jugadas. Por otro lado, su rival Inter de Miami mantiene un marca de siete puntos y se ubica en la posición tres de la tabla.

Ambos equipos llegan en buen momento y marchando bien sus Conferencias, el partido está para cualquiera aunque el conjunto rosa confía en el poderío de Messi para seguir avanzando en Concacaf Champions Cup.

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