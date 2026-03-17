‘Dune 3’, el primer adelanto: Timothée Chalamet regresa para el final épico de la saga

La arena de Arrakis vuelve a moverse… y con ella, uno de los universos más ambiciosos del cine moderno. Timothée Chalamet encendió la emoción entre los fans tras revelar el primer vistazo de “Dune: Part Three”, la película que marcará el cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve.

El actor compartió la imagen a través de sus redes sociales, confirmando su regreso como ‘Paul Atreides’, el líder que pasó de ser heredero a figura central de una guerra intergaláctica.

La cinta ya tiene fecha tentativa de estreno: 18 de diciembre, donde incluso podría enfrentarse en taquilla a “Avengers: Doomsday”, en lo que promete ser uno de los choques cinematográficos más grandes del año.

Con varios carteles se anunció la tercera entrega de 'Dune 3' / Redes Sociales

El ascenso de Paul Atreides

En “Dune: Part Two”, Paul consolidó su poder tras unirse a los Fremen, el pueblo nativo de Arrakis, y enamorarse de Chani (Zendaya). Juntos lideraron la lucha contra el imperio Harkonnen, logrando su caída y desatando una guerra santa contra las grandes casas.

La nueva película continuará esta historia, ahora basada en “Dune Messiah”, la segunda novela de Frank Herbert publicada en 1969, donde se explorarán las consecuencias del poder absoluto.

La cinta ya tiene fecha tentativa de estreno: 18 de diciembre / Redes Sociales

Nuevas caras y más peso en la historia

El universo de Dune seguirá expandiéndose con personajes que apenas vimos en la segunda parte. Denis Villeneuve adelantó que figuras como Florence Pugh, Léa Seydoux y Anya Taylor-Joy tendrán mayor protagonismo.

Además, regresan personajes clave como Gurney Halleck (Josh Brolin) y Duncan Idaho (Jason Momoa), mientras que Robert Pattinson se suma al elenco como el villano Scytale.

El universo de Dune llegará con nuevos personajes y un final inesperado / Redes Sociales

Una trilogía que hizo historia

El impacto de la saga ha sido contundente. “Dune: Part Two” no solo fue un éxito en taquilla con más de 714 millones de dólares, sino que también se llevó dos premios Oscar.

Villeneuve ya había dejado claro su deseo de cerrar la historia: “Sueño con hacer una tercera película. Para mí tendría todo el sentido del mundo”.