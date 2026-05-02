¿Regresa Mochila Segura? Buscan hacerlo obligatorio en planteles escolares

El Congreso del Estado de Puebla ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría cambiar la dinámica de seguridad en las escuelas: formalizar el llamado “Operativo Mochila” y convertirlo en una medida obligatoria dentro de los planteles educativos, con el objetivo de prevenir riesgos y reforzar la protección de estudiantes ante situaciones de violencia o amenazas.

La iniciativa fue dada a conocer durante una rueda de prensa por el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, quien explicó que esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación por incidentes dentro de escuelas, así como por la circulación de retos virales y mensajes que han encendido alertas en distintas instituciones educativas.

En Puebla se busca que el operativo Mochila Segura sea obligatorio / Redes Sociales

Buscan reglas claras y participación social

Uno de los puntos clave de esta propuesta es que el operativo no se aplicaría de manera arbitraria, sino bajo un marco legal que establezca lineamientos claros y garantice el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con lo expuesto, el Congreso contempla abrir un proceso de consulta con distintos sectores sociales antes de tomar una decisión definitiva, con el fin de evaluar la viabilidad de la medida y asegurar que cuente con respaldo ciudadano.

Se busca que los padres de familia sean los encargados de revisar las cosas de los alumnos / Redes Sociales

“Vamos a prever abrir un proceso de consulta con distintos sectores sociales, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la medida y garantizar que cuente con respaldo ciudadano”.

Esta consulta buscaría integrar la opinión de padres de familia, docentes, especialistas y autoridades, en un esfuerzo por construir una estrategia que equilibre seguridad y derechos.

El Congreso contempla abrir un proceso de consulta con distintos sectores sociales / Especial

Sin policías: padres serían clave en revisiones

A diferencia de otras propuestas que han generado polémica en el pasado, el modelo que se analiza en Puebla plantea que las revisiones de mochilas sean realizadas por madres y padres de familia, evitando así la participación directa de cuerpos policiales dentro de los planteles.

Este enfoque busca reducir posibles conflictos relacionados con derechos humanos, al mismo tiempo que promueve la corresponsabilidad entre familias y escuelas en la vigilancia del entorno educativo.

El legislador destacó que la intención es implementar un esquema que priorice la prevención sin generar un ambiente de intimidación para los estudiantes.

El operativo Mochila Segura ya está contemplado en algunos estados del país / Redes Sociales

Un modelo que ya existe en otros estados

El Congreso de Puebla también analiza experiencias previas en otras entidades del país, como San Luis Potosí, donde ya se ha legislado en la materia, lo que abre la puerta a replicar un modelo similar adaptado a las condiciones locales.

En otros estados, el Operativo Mochila se ha implementado de forma temporal o en situaciones extraordinarias, especialmente cuando existen riesgos detectados dentro de las escuelas, lo que ha permitido evaluar su impacto y funcionamiento.

Seguridad escolar, el eje central

La propuesta surge en un contexto donde la seguridad escolar se ha convertido en una prioridad para las autoridades, particularmente ante la aparición de amenazas, rumores y contenidos virales que pueden poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de análisis, el Congreso dejó claro que cualquier decisión será tomada tras un proceso de revisión y consenso, buscando evitar medidas improvisadas y garantizar que la estrategia sea efectiva y respetuosa.