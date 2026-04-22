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¿De qué trata el trend de "mañana tiroteo" en TikTok que preocupa a escuelas?

Autoridades alertaron por un trend en TikTok que difunde mensajes falsos sobre supuestos tiroteos en escuelas. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:53 - 22 abril 2026
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Publicaciones con frases como “mañana tiroteo” circulan en TikTok y generan pánico entre estudiantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tizayuca, Hidalgo, emitió una alerta ante la circulación de un “trend” en TikTok relacionado con supuestos tiroteos en escuelas, el cual ha provocado temor entre estudiantes, docentes y padres de familia, aunque no representa un riesgo real, según autoridades.

Emiten alerta ante la circulación de un “trend” en TikTok relacionado con supuestos tiroteos en escuelas. / iStock

¿Qué es el “trend” del tiroteo en TikTok?

De acuerdo con la SSC de Tizayuca, este fenómeno consiste en publicar mensajes como “mañana tiroteo” en redes sociales con el objetivo de generar miedo en comunidades escolares, sin que exista una amenaza real.

Las autoridades explicaron que este tipo de publicaciones provienen, en muchos casos, de perfiles de reciente creación, lo que refuerza su carácter de broma o contenido alarmista.

Además, se trata de una tendencia que no es exclusiva de México, ya que ha sido detectada en otros países bajo la misma dinámica de difusión de mensajes falsos.

El trend de TikTok se basa en difundir amenazas falsas que provocan miedo en comunidades escolares. / iStock

Casos en escuelas de Hidalgo

El pasado 20 de abril, autoridades atendieron reportes en la Telesecundaria de Tepojaco, donde circularon mensajes sobre un supuesto ataque armado. Posteriormente, una situación similar se registró en la secundaria “Elisa Acuña Rossetti”.

En ambos casos, tras la revisión de los hechos, se confirmó que se trató de falsas alarmas vinculadas a este fenómeno viral.

La SSC detalló que estos mensajes han obligado a activar protocolos de seguridad y han alterado la dinámica escolar, pese a que ninguna de las amenazas se ha concretado.

Publicaciones con frases como “mañana tiroteo” han generado pánico entre estudiantes y padres de familia. / iStock

Recomendaciones de autoridades a padres de familia

Ante esta situación, autoridades de seguridad emitieron una serie de recomendaciones para evitar la propagación del pánico:

  • Supervisar el contenido que consumen los menores en internet

  • Fomentar el diálogo en casa sobre el uso responsable de redes sociales

  • Mantener la calma y verificar la información con fuentes oficiales antes de reaccionar

También insistieron en no compartir mensajes alarmistas, ya que esto contribuye a amplificar el impacto del “trend”.

El contenido viral no representa una amenaza real, pero ha obligado a activar protocolos de seguridad en planteles. / iStock

Un fenómeno que se extiende en México

Casos similares se han reportado en otros estados como Nuevo León, Sonora y Puebla, donde escuelas han entrado en alerta por mensajes con amenazas falsas difundidas en redes sociales.

Aunque hasta el momento no se han registrado ataques reales relacionados con esta tendencia, autoridades advierten que el principal riesgo es el pánico colectivo y la desinformación dentro de las comunidades escolares.

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