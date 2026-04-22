Mazatlán Shore 2026: fecha de estreno, elenco completo y detalles de la nueva temporada en Paramount+

El reality Mazatlán Shore inicia una nueva etapa con el estreno de su temporada 2026 el próximo 21 de abril en Paramount+, donde presentará a diez nuevos integrantes y una dinámica que apuesta por ser más intensa, directa y sin filtros.

De acuerdo con información oficial de la plataforma, el lanzamiento comenzará con tres episodios el día de estreno, seguido de un capítulo semanal, marcando el regreso de la franquicia con una generación completamente renovada.

Gina Sánchez

¿Cuándo se estrena Mazatlán Shore 2026 y dónde verlo?

La nueva temporada estará disponible exclusivamente en Paramount+, como parte de sus producciones originales para Latinoamérica. El estreno arranca el 21 de abril con tres episodios consecutivos, lo que da inicio a una fase que busca evolucionar el formato del reality.

Paramount+

Según la producción, esta edición se caracteriza por ser “más intensa, más directa, sin filtros y que ya está dando de qué hablar”, apostando por un contenido que eleva el nivel de confrontación y entretenimiento.

Nueva generación: quiénes son los integrantes

El programa introduce a 10 participantes (cinco mujeres y cinco hombres) provenientes de distintas ciudades del país, quienes llegan con la consigna de vivir la experiencia sin límites. Entre ellos destacan: Aldo (Guadalajara, 23 años)

Alex (Culiacán, 27 años)

Brallan (Culiacán, 30 años)

Irvin (Chihuahua, 30 años)

Héctor (Coahuila, 26 años)

Nayelli (Monterrey, 23 años)

Nancy (Guadalajara, 22 años)

Roxana (Monterrey, 28 años)

Yaritza (Zacatecas, 28 años)

Yuliana (Mazatlán, 25 años)

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Mazatlán, el nuevo protagonista del reality

La producción subraya que Mazatlán no solo funciona como locación, sino como parte esencial del concepto. La cultura del norte del país —marcada por la música de banda y corridos tumbados— define el ritmo de esta edición.

“El desmadre no se disimula, se vive”, destacan, al describir el tono de una temporada donde la fiesta y el conflicto avanzan al mismo nivel.

Gina Sánchez

La Patrona: quién pone orden en la casa

A diferencia de otras temporadas, esta edición incorpora una figura de autoridad: La Patrona, interpretada por Celia Correa de Lizárraga, quien tendrá la tarea de imponer reglas dentro del reality.

Su participación busca equilibrar el entorno de excesos, en una dinámica donde no solo se trata de fiesta, sino también de demostrar carácter dentro de la casa.