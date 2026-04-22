¿Habrá clases durante el Mundial 2026? SEP da nueva postura
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular Mario Delgado, abrió nuevamente la posibilidad de suspender clases presenciales durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México.
La medida aplicaría para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Buscan reducir movilidad durante los partidos
Durante la conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril, el secretario informó que se recibió una petición formal para que, en los días con partidos —especialmente cuando juegue la Selección Mexicana—, alumnos y docentes no acudan a las escuelas.
El objetivo es facilitar la movilidad en las ciudades sede, ante la gran afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.
La solicitud es que no haya clases presenciales durante los días de partido”, indicó Delgado, agregando que para tomar una decisión se “está preguntando la opinión de las maestras y los maestros
Clases virtuales, una opción
En caso de no suspender completamente las clases, la SEP contempla la posibilidad de implementar clases virtuales.
Esto permitiría mantener las actividades educativas mientras se reduce la movilidad en los días con actividad mundialista.
Una de las posibilidades es hacerlo virtualmente, pero aún nada está confirmado”, indicó el titular de la SEP, quien añadió que también se “evalúa la viabilidad técnica y operativa
México será sede de 13 partidos
México albergará un total de 13 partidos del Mundial 2026:
5 en la Ciudad de México
4 en Guadalajara
4 en Monterrey
Aún está por definirse si la medida aplicará para todos los partidos o únicamente para aquellos en los que participe la Selección Mexicana, que tiene asegurados al menos tres encuentros de fase de grupos.
Partidos del Mundial 2026 en México
Ciudad de México
Estadio Banorte / Estadio Azteca
11 de junio, 13:00 horas: México vs Sudáfrica
17 de junio, 14:00 horas: Uzbekistán vs Colombia
24 de junio, 13:00 horas: México vs rival por definir del Repechaje UEFA D
30 de junio, 19:00 horas: Partido de dieciseisavos de final
5 de julio, 18:00 horas: Partido de octavos de final
Guadalajara
Estadio Akron
11 de junio, 19:00 horas: Corea del Sur vs rival del Repechaje UEFA D
18 de junio, 19:00 horas: México vs Corea del Sur
23 de junio, 20:00 horas: Colombia vs ganador del Repechaje FIFA 1
26 de junio, 18:00 horas: Uruguay vs España
Monterrey
Estadio BBVA
14 de junio, 20:00 horas: ganador del Repechaje UEFA B vs Túnez
20 de junio, 20:00 horas: Túnez vs Japón
24 de junio, 19:00 horas: Sudáfrica vs Corea del Sur
29 de junio, 19:00 horas: Partido de dieciseisavos de final