¿Habrá clases durante el Mundial 2026? SEP da nueva postura

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular Mario Delgado, abrió nuevamente la posibilidad de suspender clases presenciales durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México.

La medida aplicaría para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Mario Delgado habló sobre la suspensión de clases en el Mundial/Presidencia de México

Buscan reducir movilidad durante los partidos

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril, el secretario informó que se recibió una petición formal para que, en los días con partidos —especialmente cuando juegue la Selección Mexicana—, alumnos y docentes no acudan a las escuelas.

El objetivo es facilitar la movilidad en las ciudades sede, ante la gran afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.

La solicitud es que no haya clases presenciales durante los días de partido”, indicó Delgado, agregando que para tomar una decisión se “está preguntando la opinión de las maestras y los maestros

La suspensión de clases o las clases virtuales son las dos opciones que se analizan/SEP

Clases virtuales, una opción

En caso de no suspender completamente las clases, la SEP contempla la posibilidad de implementar clases virtuales.

Esto permitiría mantener las actividades educativas mientras se reduce la movilidad en los días con actividad mundialista.

Una de las posibilidades es hacerlo virtualmente, pero aún nada está confirmado”, indicó el titular de la SEP, quien añadió que también se “evalúa la viabilidad técnica y operativa

México será sede de 13 partidos

México albergará un total de 13 partidos del Mundial 2026: 5 en la Ciudad de México

4 en Guadalajara

4 en Monterrey

Aún está por definirse si la medida aplicará para todos los partidos o únicamente para aquellos en los que participe la Selección Mexicana, que tiene asegurados al menos tres encuentros de fase de grupos.

México recibirá 13 partidos mundialistas, de los cuales cinco serán en el Estadio Azteca/Mexsport

Partidos del Mundial 2026 en México