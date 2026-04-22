Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Habrá clases durante el Mundial 2026? SEP da nueva postura

Hay posibilidad de suspender las clases en los días que haya Mundial en México/SEP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:06 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
México recibirá un total de 13 partidos mundialistas, incluidos tres seguros del Tricolor en Fase de Grupos

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular Mario Delgado, abrió nuevamente la posibilidad de suspender clases presenciales durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México.


La medida aplicaría para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Mario Delgado habló sobre la suspensión de clases en el Mundial/Presidencia de México

Buscan reducir movilidad durante los partidos

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril, el secretario informó que se recibió una petición formal para que, en los días con partidos —especialmente cuando juegue la Selección Mexicana—, alumnos y docentes no acudan a las escuelas.


El objetivo es facilitar la movilidad en las ciudades sede, ante la gran afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.

La solicitud es que no haya clases presenciales durante los días de partido”, indicó Delgado, agregando que para tomar una decisión se “está preguntando la opinión de las maestras y los maestros
La suspensión de clases o las clases virtuales son las dos opciones que se analizan/SEP

Clases virtuales, una opción

En caso de no suspender completamente las clases, la SEP contempla la posibilidad de implementar clases virtuales.


Esto permitiría mantener las actividades educativas mientras se reduce la movilidad en los días con actividad mundialista.

Una de las posibilidades es hacerlo virtualmente, pero aún nada está confirmado”, indicó el titular de la SEP, quien añadió que también se “evalúa la viabilidad técnica y operativa

México será sede de 13 partidos

México albergará un total de 13 partidos del Mundial 2026:

  • 5 en la Ciudad de México

  • 4 en Guadalajara

  • 4 en Monterrey


Aún está por definirse si la medida aplicará para todos los partidos o únicamente para aquellos en los que participe la Selección Mexicana, que tiene asegurados al menos tres encuentros de fase de grupos.

México recibirá 13 partidos mundialistas, de los cuales cinco serán en el Estadio Azteca/Mexsport

Partidos del Mundial 2026 en México

Ciudad de México

Estadio Banorte / Estadio Azteca

  • 11 de junio, 13:00 horas: México vs Sudáfrica

  • 17 de junio, 14:00 horas: Uzbekistán vs Colombia

  • 24 de junio, 13:00 horas: México vs rival por definir del Repechaje UEFA D

  • 30 de junio, 19:00 horas: Partido de dieciseisavos de final

  • 5 de julio, 18:00 horas: Partido de octavos de final

Guadalajara

Estadio Akron

  • 11 de junio, 19:00 horas: Corea del Sur vs rival del Repechaje UEFA D

  • 18 de junio, 19:00 horas: México vs Corea del Sur

  • 23 de junio, 20:00 horas: Colombia vs ganador del Repechaje FIFA 1

  • 26 de junio, 18:00 horas: Uruguay vs España

Monterrey

Estadio BBVA

  • 14 de junio, 20:00 horas: ganador del Repechaje UEFA B vs Túnez

  • 20 de junio, 20:00 horas: Túnez vs Japón

  • 24 de junio, 19:00 horas: Sudáfrica vs Corea del Sur

  • 29 de junio, 19:00 horas: Partido de dieciseisavos de final

Lo Último
13:53 VIDEO: Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso
13:53 ¿Hace cuánto no mete gol Henry Martín con América?
13:48 Larcamón casi fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui apunta a ser su reemplazo
13:36 Mazatlán Shore 2026: fecha de estreno, elenco completo y detalles de la nueva temporada en Paramount+
13:10 ¡OFICIAL! Así anunció LM52 la separación de Alberto Del Río, tras su situación legal
13:08 Reportan presunta captura de “El Guano”, hermano de El Chapo Guzmán, en el Triángulo Dorado
13:06 ¿Habrá clases durante el Mundial 2026? SEP da nueva postura
12:50 ¡EXPLOTÓ LARCAMÓN! Se define el futuro del TÉCNICO al frente de CRUZ AZUL
12:43 ¡Oficial! LM52 se deslinda de Alberto del Río tras polémica legal
12:38 Filtran alineaciones de Chelsea; Marc Cucurella provoca escándalo en la Premier League