¿Adiós a las tareas tradicionales? SEP confirma uso masivo de IA en estudiantes

El uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ya es una realidad en las aulas de México y está transformando la forma en que los estudiantes aprenden, investigan y desarrollan sus trabajos académicos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ocho de cada 10 universitarios en el país utilizan estas herramientas para elaborar textos, mientras que cinco de cada 10 las emplean para generar imágenes, lo que plantea nuevos retos en la evaluación educativa.

La información forma parte de la “Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones sobre IA generativa en la Educación Superior en México”, la cual también revela que nueve de cada 10 participantes ya conocen este tipo de tecnología, lo que refleja su rápida adopción en el entorno académico y digital.

La SEP revela que 8 de cada 10 universitarios en México utilizan IA para elaborar textos y tareas / FREEPIK

Uso cotidiano en aulas y laboratorios

Los resultados del estudio muestran que más del 60% de alumnos y docentes universitarios utilizan la Inteligencia Artificial de manera cotidiana, lo que confirma que su integración en los procesos educativos ya no es una tendencia futura, sino una práctica actual que está modificando las dinámicas de enseñanza y aprendizaje.

Además, siete de cada 10 estudiantes y profesores aseguraron haber mejorado su desempeño académico gracias al uso de estas herramientas, mientras que el 82% considera que la IA ayuda a complementar procesos complejos de pensamiento. Incluso, casi el 80% de los docentes la percibe como una herramienta útil para razonar, reflexionar, crear e imaginar.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de esta tecnología también evidencia vacíos importantes, ya que el 76% de los docentes en universidades públicas reconoció no conocer ninguna normativa institucional que regule el uso de la IAG en el ámbito académico.

Tanto alumnos como maestros se apoyan en la inteligencia artificial para realizar y revisar trabajos / FREEPIK

Un reto para la educación

La encuesta, considerada la más grande del mundo en su tipo por su nivel de participación, con más de 1.27 millones de respuestas válidas, deja claro que el sistema educativo enfrenta un desafío importante para adaptarse a esta nueva realidad tecnológica.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, subrayó la relevancia del estudio al señalar que “no hay antecedentes de una encuesta tan grande como ésta en todo el mundo”. Asimismo, enfatizó que la Inteligencia Artificial “no es una amenaza futura”, sino una herramienta que ya está presente en las aulas y que contribuye a la generación de conocimiento.

Encuesta revela que siete de cada 10 estudiantes y profesores aseguraron haber mejorado su desempeño académico gracias a la IA / FREEPIK

IA también impacta en lo emocional

Uno de los datos que más ha llamado la atención es que una parte de los estudiantes utiliza la IA no solo con fines académicos, sino también como apoyo emocional. Según los resultados, 9% de los alumnos y menos del 5% de los docentes recurren a estas herramientas para recibir consejos sobre ansiedad, estrés o depresión.

En ese sentido, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó: “El gran consejero de nuestros jóvenes de cuestiones emocionales, el chatGPT, es el gran psicólogo de nuestros tiempos”.

Los estudiantes también ha usado la IA para apoyo emocional y otras cosas / FREEPIK

Proponen uso ético y nuevas reglas

Ante este panorama, la SEP propuso una serie de acciones para regular el uso de la IA en la educación superior, entre ellas establecer lineamientos claros, transformar los modelos de evaluación académica y fortalecer la formación docente en herramientas digitales.

Asimismo, se planteó la necesidad de incorporar la perspectiva de género, reducir brechas tecnológicas y reforzar áreas como las humanidades y las ciencias sociales para equilibrar el desarrollo educativo en la era digital.

Especialistas y organismos internacionales como la UNESCO coincidieron en que el debate sobre la Inteligencia Artificial no solo es tecnológico, sino también ético, pedagógico y social, por lo que su implementación debe estar enfocada en el beneficio de las personas.