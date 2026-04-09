Artistas quedan blindados de la Inteligencia Artificial: esta ley los protege

La Cámara de Diputados aprobó una reforma clave en materia de derechos de autor e inteligencia artificial en México, con el objetivo de proteger a artistas, especialmente actores de doblaje, ante el uso no autorizado de su voz e imagen mediante tecnologías digitales.

La nueva legislación busca evitar el uso no autorizado de voces e imagen mediante tecnología digital. / iStock

¿Qué cambia con la reforma sobre IA y derechos de autor?

El dictamen aprobado modifica tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal del Derecho de Autor para adaptarlas al avance de la inteligencia artificial.

Entre los puntos más relevantes, se establece que el uso de la voz, imagen o interpretaciones de artistas deberá contar con consentimiento expreso y estar sujeto a acuerdos previamente definidos, incluyendo una posible remuneración.

Además, la reforma reconoce que la protección también aplica a contenidos generados por inteligencia artificial, lo que incluye simulaciones o “clones” digitales que puedan sustituir el trabajo original de los intérpretes.

La reforma contempla pagos y acuerdos previos por el uso de contenido generado con IA. / iStock

Protección a actores de doblaje: eje central de la iniciativa

Uno de los principales enfoques de la reforma es blindar a los actores de doblaje, un sector particularmente vulnerable frente a la automatización.

La legislación busca evitar que empresas o plataformas utilicen voces sin autorización o sin pago, estableciendo que cualquier uso debe ser pactado de forma clara y limitada a los fines acordados.

También se introduce el concepto de “suplantación” mediante inteligencia artificial, para sancionar casos en los que se simulen voces o interpretaciones con la intención de sustituir a los artistas.

Actores de doblaje serán uno de los sectores más protegidos con esta reforma en México. / iStock

Críticas y dudas: ¿la reforma es suficiente?

A pesar de su aprobación, la reforma no ha estado exenta de críticas. Legisladores de oposición han señalado que el marco legal aún presenta vacíos importantes, como la falta de una definición clara de qué es la inteligencia artificial.

También advirtieron que podría generar incertidumbre jurídica y conflictos legales, debido a la ambigüedad en algunos conceptos y en los mecanismos de aplicación.