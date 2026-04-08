Adulta mayor dispara a vecino en CDMX: así ocurrió el ataque tras una discusión familiar

Una discusión entre vecinos en la Ciudad de México terminó en violencia cuando una mujer de 63 años sacó un arma de fuego y disparó contra un hombre en plena vía pública.

El caso, ocurrido en la alcaldía Álvaro Obregón, quedó registrado en video y publicado por el periodista Carlos Jiménez.

La mujer fue detenida por autoridades. / @c4jimenez

¿Qué pasó en la alcaldía Álvaro Obregón?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la colonia Chamontoya, donde un hombre discutía y se peleaba con el hijo de la adulta mayor.

En medio de la riña, la mujer salió de su domicilio con un arma de fuego e intervino disparando contra el vecino, hiriéndolo en el pie.

El momento fue captado en video, donde se escucha a la víctima reclamar: “me disparó tu mamá en el pie”, evidenciando la gravedad del ataque.

En el video se escucha como. la víctima grita “me disparó tu mamá en el pie”. / @c4jimenez

¿Qué pasó con la mujer y su hijo?

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica por la herida de bala.

En tanto, policías detuvieron tanto a la mujer de 63 años como a su hijo de 33 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un arma corta con cinco cartuchos útiles y uno percutido.

El video muestra la tensión entre los involucrados tras la detonación. / @c4jimenez