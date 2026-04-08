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CDMX tendrá Tarjeta de Movilidad por el Mundial 2026; conoce el nuevo diseño

La tarjeta se podrá recargar por medio de un App o en las estaciones / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:19 - 08 abril 2026
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La capital se alista para la fiesta del futbol con un diseño especial en el transporte público que podría cambiar antes de su lanzamiento

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la CDMX se pone futbolera. Ahora, la Tarjeta de Movilidad Integrada —esa que usas para entrar al Metro, Metrobús y demás transportes— tendrá una edición especial inspirada en la justa mundialista.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó la imagen de esta nueva tarjeta. En el centro aparece el Ángel de la Independencia jugando con un balón de futbol, acompañado de un diseño colorido que incluye un balón del que salen manos, como dando la bienvenida.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó la nueva tarjeta mundialista para el uso del transporte público / FB: @ClaraBrugadaM

Resaltando el transporte público 

También se observan distintos transportes públicos —Metro, Metrobús, Trolebús y Cablebús— recorriendo la ciudad entre íconos del Centro Histórico, como el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

En la parte inferior destaca un corazón con flores y un ajolote, elementos muy representativos de la identidad chilanga. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la imagen, pero destacó que no es la definitiva y podría cambiar.

“El comité va a decidir si se queda así o hace cambios, pero pronto vamos a tener nueva Tarjeta de Movilidad”, dijo Clara Brugada este miércoles 8 de abril, durante la presentación del plan de movilidad rumbo al Mundial 2026.
Este es el modelo de la tarjeta, pero, según las autoridades, no será el definitivo / FB: @ClaraBrugadaM

¿En qué transportes se puede usar?

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) es el medio de pago electrónico para usar el transporte público de la Ciudad de México.

Puedes usarla en:

  • Metro

  • Metrobús

  • Cablebús

  • Trolebús

  • RTP

  • Tren Ligero

  • Ecobici

  • Tren Interurbano “El Insurgente”

¿Dónde recargar la tarjeta?

Las personas usuarias del transporte público en CDMX pueden recargar la Tarjeta de Movilidad en:

  • Taquillas del Metro

  • Máquinas expendedoras en estaciones de transporte como Metrobús, Trolebús y RTP

Además, también se puede abonar saldo desde la App CDMX y en comercios de la red de recarga externa de Mercado Pago.

La Tarjeta de Movilidad Integrada se podrá usar en todo el transporte público de la capital del país / FB: @ClaraBrugadaM
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